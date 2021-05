“Los chilenos primero”: Las propuestas de Teresa Marinovic para la nueva Constitución

Teresa Margarita Natalia Marinovic Vial, tiene 48 años y es licenciada en filosofía, con mención en Filosofía Contemporánea. Durante 10 años se desempeñó como profesora universitaria en las cátedras de Antropología Filosófica, Teoría de la Verdad y Teología.

Ha sido columnista en El Mostrador y en el área televisiva de Radio Biobío. Actualmente es columnista en LUN y Directora Ejecutiva de la Fundación Nueva Mente, organización que ella misma fundó.

Marinovic fue electa como constituyente por el distrito 10 (Santiago-Ñuñoa-Macul-La Granja-Providencia-San Joaquín), bajo el eslogan de “Las cosas por su nombre”.

La miembro de la constituyente es reconocida por decir las cosas tal cual las piensa, siendo catalogada como “políticamente incorrecta” y perteneciente a una derecha extrema.

Si bien ha sido vinculada al Partido Republicano fundado por José Antonio Kast, Marinovic descartó ser miembro de ese conglomerado.

En Hablemos en Off, la fundadora de Fundación Nueva Mente, sostuvo que “no soy militante y no voy a ser militante del Partido Republicano, porque hago un trabajo que nos compatible con la militancia. Tengo afinidad con José Antonio Kast y con muchas de las ideas del partido, pero no soy parte”.

Asimismo, en esa misma entrevista criticó la gestión del presidente y aseguró que “ni en mis peores pesadillas pensé que Piñera podía ceder al punto que ha cedido”.

Las principales propuestas de Teresa Marinovic

En un video publicado a través de su cuenta de Instagram, la constituyente entregó las principales propuestas para la nueva constitución.

Titulado “Nueva Constitución: los chilenos primero”, Marinovic señaló:

-Las personas ilegalmente en Chile deben ser expulsadas

-Los presos deberán costear su estadía en las cárceles

-Los chilenos tendrán la posibilidad de retirar el 100% de lo que está en las AFP, sin pagar impuestos, y podrá definir después dónde quiere poner sus ahorros.

-Ningún chileno debe ser obligado a pagar contribuciones por su propia casa

-Ningún político electo por votación popular podrás reelegirse en su cargo ni en otro sin haber trabajado en el sector privado el mismo tiempo que en el sector público

-Las familias tendrán derecho a recibir en su cuenta rut y sin condiciones, el aporte estatal para la educación de sus hijos