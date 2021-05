“Bailando también se lucha”: Conoce a Giovanna Grandón, la Tía Pikachu consituyente

Giovanna Grandón Caro, más conocida como la Tía Pikachu es madre, abuela, asistente de párvulos y transportista escolar. Se volvió muy reconocida en el marco del estallido social por ser quien estaba disfrazada del pokemon Pikachu.

Fue electa como Constituyente en el Distrito 12, conformado por las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José del Maipo, como parte de la Lista del Pueblo.



Durante el estallidos social y luego con la pandemia realizó labores sociales a lo largo del país, con llamados y aportes a ollas comunes, restauración de viviendas en campamentos, alimentos y vestuario dentro de la labor “El Pueblo ayuda al Pueblo”.

“Pienso que el estallido social era necesario, era la única forma de hacerse escuchar. Significó la unión de Chile, el despertar de todos. Éramos zombies, pero despertamos para decir basta de abusos, basta de que unos cuantos se queden con todo y que muchos no reciban nada”, manifestó en la La Tercera.

“Hay algo que he pensado en todo este tiempo: me voy a postular a constituyente. Al principio no estaba convencida, porque no me gusta la política, pero alguien me dijo: ‘quien más que usted, que salió del estallido social, que representa a los jóvenes, que ha vivido toda la vida en Lo Hermida y que sabe la realidad’. Esas son las cosas que necesitamos. Me costó harto, pero si puedo aportar en algo, voy a hacerlo. Bailando también se lucha”, agregó en el mismo medio en octubre de 2020.