Hongo negro: India en alerta por casos en recuperados de Covid-19 y un caso en Uruguay

La India está viviendo lo que considera “una pesadilla dentro de la pandemia” de coronavirus debido al surgimiento de una nueva infección y que ya deja reportes de 9.000 casos.

Se trata de una enfermedad causada por el “hongo negro” o mucormicosis, la cual está avanzando en personas que ya se habían recuperado de Covid-19 o estaban en camino a hacerlo, razón por la cual expertos lo relacionan con el Sars-Cov-2.

Esta enfermedad genera alarma ya que su mortalidad es superior al 50% y provoca que parte de la piel se torne de color negro, afectando a los ojos. En algunos casos se ha debido extirpar un ojo para salvarles la vida a los afectados.

¿Dónde se encuentra este hongo?

En el suelo, en las plantas, abono o frutas y verduras en descomposición.

¿Cuáles son los síntomas?

Ennegrecimiento o manchas alrededor de la nariz

Congestión

Sangrado nasal

Hinchazón

Dolor en el ojo

Problemas de visión

Estos tienden a aparecer entre 12 a 18 días de que el enfermo se recupera de coronavirus.

La letalidad es del 54% (comparado al 2-3% del Covid 19) y puede ser mortal en personas inmunodeprimidas.

Si bien la enfermedad por el hongo negro es poco común y no es contagioso entre personas, sí se transmite por esporas del hongo en el aire o medio ambiente.

¿Qué lo estaría ocasionando?

La principal razón estaría relacionada al tratamiento que se le dio al Covid-19, el cual fue el uso de esteroides.

Estas medicinas, como la dexametasona ayudan a detener daños en el cuerpo, pero inhibe al sistema inmunológico, lo que le da la oportunidad a los hongos de proliferar.

Además causa el aumento del azúcar en la sangre, razón por la cual la población diabética ha sido más afectada.

Caso en Uruguay

Un hombre de 50 años y que ya había superado el Covid-19 fue uno de los primeros casos de mucormicosis dados a conocer en América Latina, según señala el diario El País de Uruguay, aunque no se destaca que no es posible precisarlo ya que le enfermedad no es exclusiva del coronavirus.

Según el doctor Henry Albornoz, que atiende al paciente, indicó que este tiene diabetes y comenzó a presentar signos de la infección 10 días después de haber superado el Covid-19.

“Lo importante no es la identificación de un caso sino la advertencia de que el desgaste inmunitario que causa la covid-19 puede dejar terreno fértil para otras infecciones”, señaló Albornoz en ese medio.