“En buen chileno, era lo que había”: La declaración del coordinador de los ventiladores donados por la CPC

Polémica generó un reportaje de La Tercera donde se evidenció que solo 32 de 515 equipos de respiración artificial que donó la Cámara de Producción y el Comercio (CPC) en mayo de 2020 siguen activos, ante ello, diversas partes han tomado posiciones al respecto.

Uno de ellos fue Andrés Llarena, coordinador de adquisición y distribución de ventiladores mecánicos del Ministerio de Salud, quien en entrevista con T13 manifestó que “era lo que había. El mercado que tenía disponible el stock de ventiladores mecánicos era el chino. El problema radica en que la gran parte de los primeros ventiladores mecánicos que llegaron a Chile, no están diseñados para el mercado internacional, están diseñados para el mercado chino y cumpliendo los estándares que ellos tienen”.

“Alguien lo podría catalogar como un error… puede ser, pero yo no lo puedo catalogar como un error cuando no hay otra opción (…) Hicimos lo que tuvimos que hacer porque no había otra opción y nos adaptamos con una inmediatez tremenda. En buen chileno, era lo que había”, agregó.

En el proceso de selección de estos ventiladores, Llarena manifestó que se hizo una revisión de minicatálogos pero que luego se dieron cuenta que no tenían pantalla -algo que se acostumbra en Chile-, además de que el manual estaba en chino.

“No se trataba de equipos que eran malos, de mala calidad, pero sí se trataba de equipos que no eran familiares para nuestros operadores, nuestros técnicos biomédicos. No había forma real de calibrar los equipos. Eso hizo que estos equipos no fueran los ideales para entregárselos al personal que los iba a operar”, concluyó.

“Me sorprende que no estén en operación”

Juan Sutil, presidente de la CPC, también cuestionó al Ministerio de Salud debido a esta situación: “Lamentamos que durante estos meses no se hayan tomado las medidas para mantener los equipos posibles en servicio y en disposición de quienes puedan necesitarlos (…) estos respiradores están funcionando en muchas partes del mundo, están siendo adquiridos por otros países, incluso por Estados Unidos, y lo que me sorprende es que acá no no estén en operación”.

Según las informaciones, de los respiradores adquiridos solo 28 están operativos de la marca Aeonmed y cuatro de la marca Mindray. De los otros 483, 172 sí fueron utilizados en distintas Unidades de Paciente Crítico (UPC) del país mientras que los otros 343 están en bodegas debido a fallas por las que no se pudieron usar u obligaron su retiro.

“No sé si vengan con fallas. Lo que le puedo decir es que estos ventiladores son empresas de primer nivel en China, como el caso de Chen Wei, son ventiladores que están dispersos en diferentes partes del mundo y me sorprende de que no haya habido una gestión o una microgestión para poder manejar mejor estos equipos. Puedo entender de que para los médicos es más fácil usar equipos conocidos u occidentales y no asiáticos, pero de ahí a decir que venían con fallas puede ser que sea incorrecto”, agregó.

Por otro lado, el exministro de Salud, Jaime Mañalich -quien estaba en la cartera en el momento en que se compraron los ventiladores- sostuvo que durante su gestión conoció los reclamos por parte de los centros de salud, los que no estaban acostumbrados a este tipo de respiradores y que requirieron capacitación, además de que no se trataba de fallas mayores.

Comisión de investigación

La oposición anunció una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para indagar en el tema. Al respecto Juan Sutil lo calificó como algo que debe hacerse: “Yo creo que eso es positivo, porque eso ayuda a la transparencia y nosotros también queremos que se transparente”.

Por otro lado, Jaime Mañalich manifestó que este tema no es relevante para él: “No me preocupa eso. A mí lo que me preocupa decir es que estos ventiladores se usaron en Chile. Salvaron vidas”, comentó en La Tercera.

“Los ventiladores se usaron en los servicios de urgencia, traslado y otros lugares en que no había costumbre. En la medida en que otros fueron llegando, estos ventiladores fueron reemplazados y guardados, porque la CPC generó un puente fundamental durante la guerra de los ventiladores. Era una época en que se corría el riesgo de que un cargamento de ventiladores que se esperaba llegara a Chile, finalmente no llegaba. Habían países que confiscaban para que se usaran con sus connacionales. No tengo una información exacta, por lo mismo hay que esperar la respuesta del ministerio”.

“Que haya una comisión investigadora está bien. Todo tiene que aclararse. Lo que me preocupa más, es que el horizonte respecto de los casos de pandemia es incierto y podría ocurrir que se requiriera más ventiladores. Hoy estamos al tope, y puede ser que necesitemos 150 ventiladores extra y eso significa que esos ventiladores que están de reserva hay que reclutarlos de nuevo. Entonces, si se comienzan personas a decir este tipo de cosas, puede haber personas perjudicadas y se demoren en conectar”, agregó.