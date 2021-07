A pocos días de la jornada inicial: Los temas pendientes de la Convención Constituyente

El próximo domingo 4 de julio se llevará acabo la primera reunión de la Convención Constituyente, que tendrán un plazo de nueve o como máximo 12 meses para redactar un texto para la nueva Constitución.

Diversas han sido las polémicas que han aparecido en la antesala de la jornada inaugural, tal como lo comentó Sebastián Minay, periodista de La Tercera, en Los Infiltrados, “es más lo que no sabemos, que lo que sabemos”.

Una de las dudas que se ha planteado es el presupuesto de la convención. En la sesión convocada por la Vocería de los Pueblos y Apruebo Dignidad, se recalcó la necesidad subir el monto y la administración de los recursos para contratar equipos bajo los estándares laborales y de seguridad social correspondientes.

Además, está la solicitud de los convencionales constituyentes de los pueblos originarios que exigieron la salida de Francisco Encina, secretario ejecutivo de la unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constituyente, a quien acusan incumplimiento de compromisos adquiridos por el Ejecutivo, representado por el ministro de la Segpres, Juan Francisco Ossa.

Asimismo, señalaron que “hemos requerido constantemente que la secretaría técnica ponga a nuestra disposición intérpretes de nuestros idiomas durante la ceremonia de investidura y en general durante la convención constitucional, derecho garantizado en la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Por su parte, Minay señaló que “está este escenario factible o no de posibles protestas que podrían tener consecuencias en esta ceremonia, que no sabemos cómo va a hacer, cuánto va a durar y cómo va a terminar”.

“Lo que sabemos es que comenzará a las 10:00 horas en el patio del ex Congreso (…) A los constituyentes con los que he conversado no les ha llegado una guía de cómo van sentados, de cómo será la ceremonia, etc”,afirmó.