La manifestación más grande desde 1994: ¿Cuáles son los motivos de la protesta en Cuba?

“Hay un sector que delinque. Ayer vimos delincuentes. Ayer la propuesta no fue pacífica, hubo vandalismo (…) apedrearon a fuerzas de la policía, viraron carros. Un comportamiento totalmente vulgar, indecente, delincuente”, aseguró el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel-

El mandatario, acompañado de su ministro de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz, y otros miembros del gobierno, realizó una conferencia de prensa difundida para “esclarecer todo un grupo de matrices que han tratado de impulsar acciones”, según él, para desacreditar “la labor del gobierno y de la revolución”.

“Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo. Nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender la revolución, a defender sus derechos. Y el pueblo apoyó”, aseveró.

En conversación con Duna en Punto, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló que “los conceptos que se manejan desde el punto de vista de la represión en Cuba, estamos hablando de cuestiones propias de la inquisición”.

“La reacción de Díaz-Canel no solo es irresponsable, es criminal, no hay disposición al diálogo. Refleja no solo una actitud represiva sino que un total desconocimiento de las condiciones de vida y realidad de los cubanos”, aseveró.

“Este es un proceso de manifestaciones muy masivas, no hemos visto nunca algo similar. Hubo algo parecido el 94, pero no se extendió en distintas puntos del país”, aseveró Vivanco.

Lo que empezó como una manifestación en la ciudad de San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, se fue extendiendo por todo el país.

Ese mismo día, Díaz-Canel respondió llamando a los seguidores del gobierno a salir a las calles.

Antes de este manifestación, la mayor protesta que había tenido lugar en la isla fue después del inicio de la revolución de Fidel Castro tuvo lugar en agosto de 1994 frente al Malecón de La Habana.

¿Por qué se está protestando en Cuba?

“Esto es por la libertad del pueblo, ya no aguantamos más. No tenemos miedo. Queremos un cambio, no queremos más dictadura”, dijo en conversación telefónica con BBC Mundo una manifestante en San Antonio.

Por su parte, otro manifestante aseveró que “no hay comida, no hay medicinas, no hay libertad. No nos dejan vivir. Ya nos cansamos”.

Los tres temas que han gatillado las manifestaciones contra el régimen de Díaz-Canel son:

El coronavirus

El detonante de la actual situación parece ser, de hecho, una mezcla de la gravedad de la situación con el coronavirus y medidas económicas tomadas por el gobierno que han hecho cada vez más difícil la vida en Cuba.

Si bien la isla pudo controlar la pandemia los primeros meses de 2020, vio en las últimas semanas un rebrote que la ha llevado a colocarse entre los lugares con más casos registrados por cantidad de población en América Latina.