La constituyente Rossana Vidal renunció a la Lista del Pueblo: “Quizás debería cambiarse el nombre, lo podrían pensar porque representan a un pueblo, no al pueblo”

La Lista del Pueblo (LDP) se quedó con una constituyente menos, ya que Rossana Vidal anunció su renuncia al bloque debido a las diferencias que se fueron evidenciando en en los últimos debates de la Convención Constitucional.

Según la representante informó a Emol, la decisión se vio influenciada porque ella se ha mostrado más abierta al diálogo y a la inclusión de todas las visiones en la redacción de una nueva Constitución.

Respecto a lo anterior, Vidal se mostró a favor de que algún miembro de Vamos Por Chile pueda asumir alguna vicepresidencia -lo que rechazan desde la LDP-, “tenemos que dejar de pelear y avanzar en lo que fuimos mandatados”, manifestó en una de sus intervenciones.

En este mismo punto, Vidal manifestó: “Tengo una característica que he tratado de desarrollar a lo largo de la vida, con todas las dificultades que eso significa, que tiene que ver con respetar la dignidad humana en el amplio sentido de la palabra”.

“Mientras yo voy por el diálogo y la inclusión, incluso de sectores que ahora no tienen esa posibilidad, claramente no soy representativa de este grupo humano, lamentablemente, porque creo que eso no nos va a conducir muy lejos (…) la Lista del Pueblo quizás debería cambiarse el nombre, lo podrían pensar porque representan a un pueblo, no al pueblo, porque también hay un pueblo silente, más mesurado, que también le interesa el diálogo, que no quiere seguir en una interminable batalla por situaciones pasadas, las que por supuesto hay que resolver y reparar”.