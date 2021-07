Sin el PRO: ¿Qué sabemos de la primaria en Unidad Constituyente?

A través de un comunicado, el Partido Progresista informó que se restará de participar en elecciones primarias junto a Unidad Constituyente.

Sin embargo, aseguran que mantendrán la unión con la coalición y que no participarán de la consulta presencial acordada, argumentando que al no contar con la tutela del Servel como en las primarias legales, se deben asumir las complejidades del padrón electoral y un costo económico y organizacional de grandes proporciones.

“La mayoría de los partidos de la Unidad Constituyente (Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical, Partido por la Democracia y Ciudadanos) y el Partido Liberal–Nuevo Trato, han acordado una consulta presencial, como mecanismo para resolver una candidatura única del sector para las elecciones presidenciales de noviembre. Respetamos la decisión de la mayoría de los partidos aliados, pero como Partido Progresista no podemos hacernos parte de este proceso“, reza el comunicado titulado como “Declaración Partido Progresista de Chile”.

Estaremos en la UNIDAD. Que no queden dudas. Pero no podemos dar cheque en blanco a consulta improvisada que no asegura mínimos de confiabilidad: problemas en padrón, cobertura incierta, costos altísimos, votos probablemente sin foliar, etc. Acá declaración de @losPROgresistas pic.twitter.com/3cST2NHadN — Camilo Lagos (@camlagos) July 27, 2021

¿Cómo será la primaria de Unidad Constituyente?

Tras esto, la primaria en Unidad Constituyente se desarrollará de manera presencial el próximo sábado 21 de agosto para definir su candidato único a La Moneda.

Los abanderados que estarán en la papeleta de Unidad Constituyente son Paula Narváez (PS, PPD, PL y NT), Yasna Provoste (DC) y Carlos Maldonado (PR).

Si bien aún no está claro sobre cuánto costarán para los partidos esta consulta ciudadana, en conversación con Hablemos en Off, el vicepresidente del PPD, Francisco Vidal, señaló que “en la primaria con Heraldo Muñoz mandamos hacer el 10% de los votos ( 150 mil), eso costó $15 millones”.

“Si de mí dependiera yo imprimiría 1 millón o 1.200.000 votos (…) Aunque voten 100 mil personas, eso es mucho mejor en el Chile de hoy a que decidan 16 personas la candidatura única de Unidad Constituyente”, afirmó Vidal.

El jueves 29 de julio será la inscripción de quienes participarán en la consulta y el sorteo para definir el orden de los postulantes en la papeleta.

La negativa de Yasna Provoste de dejar la presidencia del Senado

Minutos antes de que Provoste oficializara la semana pasada su precandidatura a La Moneda, los timoneles de Chile Vamos emitieron una declaración pidiendo a la parlamentaria que deje su cargo como presidenta del Senado.

Creemos firmemente que el rol que cumplen los máximos representantes de los tres poderes del Estado debe seguir siendo un papel institucional que no puede estar condicionado por intereses electorales”, decía la misiva firmada por Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN), Andrés Molina (Evópoli) y Rodrigo Caramori (PRI).

Ante esto, la precandidata señaló en La voz de los que sobran que “mientras sea precandidata no (voy a renunciar). Nunca me he dejado pautear por la derecha, así que que se queden tranquilitos no más”.

Por su parte, Vidal recordó que “en la primaria de 1999 entre Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar, Zaldívar era presidente del Senado y nadie le pidió la renuncia (…) Cuál sería el argumento si no se hizo esa vez para hacerlo ahora”.