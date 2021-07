“La presión es un privilegio”: Las declaraciones de Djokovic frente a las renuncias de Biles

Las renuncias de la gimnasta Simone Biles a algunas de sus competencias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han dado la vuelta al mundo y han marcado un importante punto respecto a la salud mental de los deportistas de alto rendimiento.

Si bien la mayoría de las personas han solidarizado con Biles, también hay quienes han sido más críticos respecto a su situación.

Uno de ellos es el tenista Novak Djokovic, número uno del mundo, y que también está presente en las competencias de Tokio.

Otro de los críticos más duros fue el columnista británico Piers Morgan, quien a través del Daily Mail apuntó que algunos atletas están utilizando la salud mental como una excusa para justiciar sus errores y fracasos.

“Ella era la líder del equipo y, de hecho, la líder no oficial de la delegación estadounidense en los Juegos Olímpicos de Tokio como la atleta olímpica más exitosa del equipo. Como tal, se esperaba que ella predicara con el ejemplo. Sin embargo, en su primer ejercicio, en el salto, cometió un gran error… Pero en lugar de desempolvarse y luchar por el oro, como hizo en 2018, hizo algo que me dejó absolutamente atónito. Ella renunció. La gimnasta más grande del mundo, una mujer que me contó con orgullo cómo se defendió después de cometer grandes errores para ganar el oro, se rindió en el primer obstáculo de estos Juegos Olímpicos”, apuntó Morgan.

El exnadador Michael Phelps solidarizó con la situación que vive la gimnasta y le entregó su apoyo.

También la luchadora de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Ronda Rousey, salió en defensa de Simone Biles y enfrentó a quienes la critican

Everyone judging @Simone_Biles doesnt know their foot from their asshole when it comes to being in her position.Shes on the Olympic team while you’re on Twitter.Whatever is going on cannot be grasped from outside.She’s doing the absolute best she can given the situation she’s in.

— Ronda Rousey (@RondaRousey) July 27, 2021