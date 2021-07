“No me puedo subir ahí”: Simone Biles se retiró de la final individual para cuidar su salud mental

Durante este martes se dio a conocer la noticia que la destacada gimnasta estadounidense, Simone Biles, se retiró de la final por equipos de gimnasia artística de los Juegos Olímpicos debido a que no se encontraba bien mentalmente y ahora también dio un paso al costado de la final individual.

“Desde que entro a escena, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar”, sostuvo, en declaraciones que recogió AFP.

Según la información entregada por el ente que rige la gimnasia en Estados Unidos, Biles sería evaluada diariamente “para determinar la autorización médica para futuras competiciones”, por lo que aún no está claro si seguirá participando de las competiciones individuales de la próxima semana.

“Apoyamos de todo corazón la decisión de Simone y aplaudimos su valentía al dar prioridad a su bienestar. Su coraje nos enseña, una vez más, por qué es un referente para tantos”, sostiene la nota de la federación estadounidense, US Gymnastics.

Además, un video de ella empezó a viralizarse por redes sociales, donde se le escucha decir “I can’t get up there” (No me puedo subir ahí), mientras hablaba con su entrenadora. Sus palabras fueron replicadas por diferentes medios a nivel internacional como muestra de la presión que está viviendo.