Todo lo que debes saber del primer debate de los candidatos de Unidad Constituyente

Este lunes a las 22:00 horas se llevará a cabo el primer debate presidencial de los candidatos a Unidad Constituyente de cara a la consulta ciudadana del 21 de agosto.

La transmisión se realizará de forma conjunta entre La Red y Canal 13, donde Paula Narváez, Yasna Provoste y Carlos Maldonado responderán una serie de preguntas respecto de sus propuestas presidenciales.

En el debate se realizará en las dependencias de La Red en Quilín y será conducido por Julia Vial. Además, tendrá dos periodistas por cada estación de televisión a cargo de las preguntas: Mónica Pérez e Iván Valenzuela por Canal 13 junto a Mónica González y Alejandra Matus por La Red.

Además, de la señal televisiva, el debate presidencial de Unidad Constituyente podrá ser visto en vivo por las señales online de Canal 13 y también de La Red.

El primer debate radial

En el primer debate radial, los candidatos trataron diferentes temas, entre ellos, el indulto para las personas que permanecen en prisión preventiva por delitos cometidos en el contexto del estallido social

“El proyecto de indulto ha logrado colocar sobre la discusión el uso excesivo de la prisión preventiva, cuando me reuní con las madres de la plaza colón de Antofagasta una madre me decía que su hijo estuvo 15 meses en prisión preventiva y fue absuelto”, señaló la senadora Provoste en el espacio organizado por Radio Cooperativa. “Cuando aquí hay quienes intentan hacer creer que todos en prisión preventiva han estado vinculados a situaciones violentas, eso no es efectivo”, afirmó.

Asimismo, la presidenta del Senado sostuvo que “lo que proponemos es que hay que buscar una salida. Por eso es que hemos señalado con que junto con que este proyecto avance en el Parlamento en donde ya en dos comisiones se ha aprobado, no descartamos la posibilidad de que el Gobierno, y en eso hemos hecho una invitación, pueda generar un espacio, una mesa en donde convoque a personas que le den garantías a las víctimas, a las organizaciones, con una basta trayectoria en Derechos Humanos y nos permita garantizar una salida política frente a este problema que hoy enfrentamos como sociedad”.

Por su parte, Narváez aseveró que “lo hemos planteado es que necesitamos hacernos cargo de una situación donde ha habido para muchos un trato discriminatorio, me refiero a aquellos que han estado privados de libertad y que se les ha denominado presos de la revuelta, en donde claramente la justicia ha actuado de manera discriminatoria, donde ha habido un uso indebido de la prisión preventiva, excesivo, donde han habido casos donde ha quedado demostrado que no han tenido que ver con los hechos que se les han imputado”.

“Por lo tanto, avanzar hacia una idea de indulto mirando la situación particular de todos, es necesariamente una salida de carácter político y que desde el punto vista jurídico se tiene que tener en cuenta el marco y el contexto de crisis social y crisis política que se instaló después del estallido como un elemento para el análisis y la definición”, declaró.

Carlos Maldonado, aseveró que “todos los temas relacionados con las situaciones del estallido, los locatarios afectados por manifestaciones, la violencia, los servidores públicos que también fueron gravemente heridos, las personas cuyos Derechos Humanos fueron violados, todo eso es parte de una crisis política social importante que ha vivido Chile durante el 2019 y 2020 y tenemos que en el inicio de una nueva etapa junto con el proceso constituyente y dotarnos de un gobierno que se haga cargo de los cambios sociales que se están exigiendo, tenemos que encontrar formas de pacificación y reencuentro.

Asimismo, señaló que es “partidario que se legisle desde una mirada integral de pacificación y de reparación que nos permita mirar hacia adelante y no quedarnos entrampados nuevamente en recriminaciones mutuas que solamente perjudican el desarrollo del país que hacen más difícil el reencuentro entre chilenos“. Es por eso que a su juicio “se deben ver todos los temas en forma integral relacionados con las consecuencias del estallido social y que no sea esto el debate que estamos viendo, que unos quieren preocuparse de un sector y otros quieren preocuparse de otros, y eso se transforma en una polémica política que no ayuda al reencuentro”.

