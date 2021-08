OMS en alerta por nuevos casos del virus de Marburgo

Este lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer un caso de contagio del virus de Marburgo, un patógeno descubierto en los años 60 que desarrolla una enfermedad grave y que es altamente contagiosa.

Se trata de síntomas similares al ébola (fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, letargo y hemorragia) y que dependiendo de la carga viral y la atención médica tiene una tasa de letalidad que va entre un 24% y un 88%.

Los casos más recientes se han dado a conocer en países como Angola, República Democratica del Congo, Kenia, Sudáfrica, Uganda y más recientemente en Guinea, donde el contagiado falleció.

“Las muestras tomadas de un paciente ahora fallecido y analizadas en un laboratorio de campo en Gueckedou, así como en el laboratorio nacional de fiebre hemorrágica de Guinea, dieron positivo para el virus de Marburgo. Un análisis adicional realizado por el Instituto Pasteur en Senegal confirmó el resultado”, agregó.

Confirmation of Marburg virus in #Guinea. Response requires a concerted effort to prevent transmission and protect communities. @WHO colleagues have been in the field with local partners since first alerts emerged and will continue to provide all needed support. https://t.co/rvP6cjWzl9

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 9, 2021