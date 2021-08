Presos políticos, cuarto retiro y extensión del IFE: Los momentos que marcaron el debate de Unidad Constituyente

Este domingo se realizó el debate de Unidad Constituyente entre los tres candidatos presidenciales del conglomerado: Paula Narváez (PS-PPD-PL y NT), Carlos Maldonado (PR) y Yasna Provoste (DC) .

Esto de cara a la consulta ciudadana que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de agosto, en la que se definirá quién será el candidato del bloque.

La instancia, que fue transmitida en conjunto por TVN/Canal 24 Horas, Chilevisión/CNN y Mega/Mega Plus, los aspirantes al sillón presidencial abordaron diversas temáticas, entre las que destacaron derechos humanos y orden público, desarrollo económico y seguridad social, y gobernabilidad.

Derechos Humanos y orden público

Respecto de los DD.HH. , Narváez fue consultada por la existencia de “presos políticos” en el país, en medio del discusión por el proyecto de indulto que se debate en el Congreso.

“Presos políticos así como los podemos haber entendido en nuestra historia reciente producto de las violaciones a los Derechos Humanos en la Dictadura como lo que le pasó a mi padre, que detenían por solo pensar distinto, creo que no, sin embargo, creo que presos producto de un contexto político, sí”, sostuvo al respecto.

Respecto del proyecto de indulto para los detenidos durante el Estallido, aseveró que “es una salida política necesaria que nos va a permitir generar un paso necesario para superar esta etapa. Es fundamental que hoy se analicen caso a caso, pero creo ha habido en muchos de ellos trato discriminatorio, tanto como origen político y social”.

Maldonado se refirió a los cuestionamientos que han surgido en torno a la extensión de las prisiones preventivas, punto en el que señaló que “nosotros vamos a modificar la ley para que haya sanciones mas duras, pero también más instrumentos para que las policías hagan su labor más rápido para (determinar si) acusar o no”.

Por su parte Provoste, señaló que fue consultada por su postura en la despenalización del aborto, considerando que la propia candidata ha calificado la discusión como una materia de derechos humanos. En esa línea, manifestó que “estoy por la despenalización y que a las mujeres no las lleven detenidas por esto. Ha pasado a ser un tema de derechos humanos”.

Desarrollo económico y seguridad social

En este bloque, los aspirantes al sillón presidencial fueron consultados por una eventual focalización del Ingreso Familiar de Emergencias (IFE), considerando las advertencias que han manifestado expertos en el tema, al considerar que la medida beneficiaría incluso a quienes no lo necesita.

El candidato del PR fue enfático en que “no, porque estamos en estado de catástrofe. Pareciera que solo sirve para el toque de queda. No solo los sectores focalizados sufren. Son muchas personas. Todos necesitan apoyo”.

Por su parte, Narváez aseveró que “lo que hemos planteado precisamente es el foco en mejorar el sistema de protección social. Las ayudas deber ir reduciéndose en la medida en que la situación sanitaria, laboral, etc, vaya mejorando”, manifestó la senadora, mientras que Narváez sostuvo que “estamos cosechando una pésima siembra de este gobierno, que no ayudó cuando más se le dijo, incluido su propio sector. Yo opino que no se puede quitar de una día para el IFE, porque hay miles de situaciones diversas en las familias. Hay que hacerlo gradualmente”.

En tanto, la presidenta del Senado fue consultada respecto a cómo votará un proyecto de cuarto retiro de fondos, en el caso de que este llegue al Senado.

“Voy a evaluar esta iniciativa cuando llegue al Senado”, afirmó.

Respecto del IFE, la parlamentaria, al igual que Narváez, se mostró a favor de ir reduciendo gradualmente este beneficio, siempre y cuando las condiciones sociales relacionadas con la pandemia lo permitan.

Gobernabilidad

En este bloque se abordó la situación en la Macrozona Sur y una eventual restitución de tierras a los pueblos indígenas.

En esa línea, Provoste se manifestó a favor de devolver “todos aquellos (territorios) que forman parte de las demandas históricas de nuestro pueblos”.

Por su parte, Narváez se sumó a lo anterior y abordó la situación de los territorios que son usados por las Forestales y son, actualmente, reclamados por el pueblo mapuche.

“Si el diálogo tiene que ver, tanto con las forestales como la comunidad, le sirve esa discusión porque es un foco de conflicto. Si es necesario expropiar, se expropiará. Lo que no puede pasar es que un territorio donde ocurre una actividad productiva como la forestal sea un territorio empobrecido”, manifestó.

