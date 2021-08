El llamado de Malala Yousafzai ante la toma de Afganistán por los talibanes: “Debemos tomar posturas valientes para defender a las mujeres y las niñas”

Malala Yousafzai, activista por los derechos de las niñas y mujeres y Premio Nobel de la Paz en 2014, alzó la voz ante la toma de Afganistán por parte de los talibanes.

We watch in complete shock as Taliban takes control of Afghanistan. I am deeply worried about women, minorities and human rights advocates. Global, regional and local powers must call for an immediate ceasefire, provide urgent humanitarian aid and protect refugees and civilians.

— Malala (@Malala) August 15, 2021