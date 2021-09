Elisa Loncon y Jaime Bassa sobre Rodrigo Rojas Vade

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon y el vicepresidente del organismo, Jaime Bassa, se refirieron a la revelación que hizo el convencional Rodrigo Rojas Vade a La Tercera.

En un reportaje de La Tercera Domingo, que tuvo conversaciones con Rojas Vade durante dos meses, el convencional confesó que no tiene cáncer: “Efectivamente, mi enfermedad de base no es cáncer, como ya les habían confirmado otras personas”.

Agregando: “Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención”. Sin embargo, hasta ahora, no ha renunciado, solo dejó de ser vicepresidente de la mesa ampliada.

La presidenta de la Convención, Elisa Loncon dijo al respecto: “sin duda hay una afectación, hay una preocupación y sentimos la gravedad. Entendemos a la gente que está señalando la situación”.

Agregando que:“no es una responsabilidad de la Convención, está en el plano personal.Tenemos el órgano, la normativa que nos permite seguir avanzando en el mandato que nos dieron”.

Por su parte, el vicepresidente Jaime Bassa comentó: “Hay que hacer el máximo esfuerzo de transparencia, de probidad y de recuperar la confianza de la fe pública depositada en sus representantes”.

Bassa comentó que en la propuesta de reglamento “se contempla que un constitucional renuncie y que sea sustituido, lo que estaba propuesto de antes”. Pero siendo claro en que“durante estos días se va a discutí la propuesta de renuncia con su mecanismo de reemplazo. Podría cambiar durante esta semana o la próxima. Nada de lo que se ha discutido tiene carácter de definitivo”.

Haciendo hincapié en que: “Es importante separar la dimensión personal de la institucional. Son cosas distintas. (…) Aquí no va a haber defensas corporativas”.

Por último agregó que: “Si nos vamos a tomar en serio que las personas pasan y las instituciones quedan y que lo realmente importante en el Estado de derecho es que las instituciones funcionen, entonces dejamos que funcionen, que se aclaren las responsabilidades, dejemos que el resto de la Convención pueda seguir avanzando en su trabajo”.