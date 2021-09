“Síndrome Vade”: Elsa Labraña tras mentira de Rojas Vade comentó, “mientras el sistema no cambie, van a haber muchos como él”

Aunque la convencional Elsa Labraña se refirió al engaño de Rodrigo Rojas Vade, quien afirmaba tener cáncer y finalmente no era así, diciendo que “fue terrible e incluso perverso”, Labraña afirmó que lo hecho por el “Peleo Vade”, “responde a un sistema capitalista”.

La convencional comentó hoy cuando la PDI fue al ex Congreso a investigar:

“Estuve reflexionando bastante el tema de Rodrigo, como todo el país obviamente, y llegué a que Rodrigo tiene un síntoma, pero no propio de él, es un síntoma de este sistema que no cubre el tema salud, que no tenemos seguridad social. Tenemos todas estas carencias en el tema de salud, de los hospitales (…) nuestro sistema de seguridad social está entregado a los privados y qué les queda a las personas en esas circunstancias, ir al mercado privado. ¿Y cómo hacerlo? A través de la institucionalización de los bingos, de las rifas, de las completadas, de la caridad”

Y agregó: “mientras este sistema no cambie van a haber muchos Rodrigo Rojas, van a haber muchas personas que en este momento están teniendo ese mismo síntoma”.

Para concluir que lo hecho por Rodrigo Rojas Vade es “es un síntoma, un síndrome, pónganle ‘síndrome Vade’, que viven muchas personas que están enfrentadas a una situación muy similar”.