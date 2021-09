Covid-19: Minsal aclara que 0 fallecidos registrados se debe al no funcionamiento del Registro Civil el 11 de septiembre

En el balance de este martes, el Ministerio de Salud informó de 297 casos nuevos de coronavirus, de estos: 179 casos con síntomas, 100 casos asintomáticos y 18 sin notificar. En total hay 1.644.832 contagiados, 3.086 activos y 1.601.955 recuperados.

Además, informaron 0 fallecidos registrados. En total, 37.253 personas han muerto por Covid-19.

La positividad es de un 1% en las últimas 24 horas.

Sin embargo, respecto a los decesos, el Minsal explicó que de acuerdo con la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas no se registran fallecidos por causas asociadas al COVID-19. Indicar que durante la jornada del 11 de septiembre la oficina del Registro Civil no estuvo en funcionamiento, por lo que no hubo inscripciones registradas. De esta forma, el total de fallecidos se mantiene en 37.253 en el país.

