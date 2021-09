Encuesta CEP: Pese a que Boric y Sichel lideran las preferencias, el 50% no sabe quién le gustaría que fuera el próximo presidente

Este miércoles, el Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer los resultados de su más reciente encuesta, que, entre otros puntos, abordó el escenario presidencial ad portas de las elecciones de noviembre.

Según la medición, realizada entre el 25 de julio y 1 de septiembre, en la que fueron consultadas 1.443 personas, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien llevaría la ventaja sobre sus contendores en la carrera a La Moneda.

Sobre la pregunta “¿Quién le gustaría a Ud. que fuera la o el próximo presidente de Chile?” y un 13% indicó que le gustaría que el diputado de Convergencia Social fuera el próximo mandatario.

En segundo lugar, con un 11%, se posicionó el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. Cinco puntos porcentuales más abajo (6%), en el tercer puesto, se encuentra la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

También figuran entre las alternativas mencionadas el excandidato presidencial del PC y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (3%); la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast (3%); la diputada Pamela Jiles (2%) y el candidato a La Moneda del Partido de la Gente, Franco Parisi (2%).

Sin embargo, la coordinadora del área de Opinión Pública del CEP, Carmen Le Foulon, quien presentó los resultados, destacó que un 50% no sabe o no contestó la pregunta. “Me parece más relevante resaltar el alto porcentaje de personas que aún no sabe o no contesta esta pregunta. En ese sentido, la mitad de la población no tiene una persona que le gustaría que fuera presidente, cualquiera que fuera, aquí no se les restringió a que estuvieran en la papeleta o que fueran de algún partido político”.

