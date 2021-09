Sin Parisi ni ME-O: Todo lo que debes saber del primer debate presidencial

Este miércoles, a las 22:30 horas, se llevará a cabo el primer debate presidencial de cara a las elecciones del 21 de noviembre.

Pese a que son siete los candidatos que se postulan a La Moneda, solo cinco de ellos participarán de este encuentro. Esto debido a que Franco Parisi, quien se encuentra en Estados Unidos y Marco Enríquez-Ominami, quien viene llegando de un viaje de México y debido a la cuarentena obligatoria no podrá estar presencial en el debate.

El candidato del Partido Progresista criticó la decisión de no permitir que se participe de este debate telemáticamente. “Se trata de una situación de discriminación arbitraria. Este formato no promueve la discusión pues, a priori excluye a un candidato -que no soy yo- por encontrarse fuera del país”, afirmó ME-O.

En conversación con Terapia Chilensis, ME-O aseveró que “De las cuatro elecciones, esta es la única donde en verdad tenemos una chance”.

Los que participarán de este encuentro son: Gabriel Boric (Convergencia Social) Sebastián Sichel (Chile Podemos +), Yasna Provoste (Unidad Constituyente), Eduardo Artés (Unión Patriótica), Franco Parisi (Partido de la Gente) y y José Antonio Kast (Partido Republicano).

El Debate Presidencial será transmitido en conjunto por CHV y CNN Chile, en los siguientes canales:

Además, podrás verlo en la señal online en vivo de CHV.