“Pandora Papers”: Lo que dicen los candidatos presidenciales al respecto

Después de conocerse la investigación mundial, en la que participó Ciper, acerca de negocios que han hecho figuras públicas en paraísos fiscales y de saberse que el presidente Sebastián Piñera estaría involucrado, los candidatos presidenciales no esperaron para referirse a la situación.

El candidato de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, comentó a través de sus redes sociales: “la ciudadanía nos pide transparencia total. Y en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias”.

Respecto a #PandoraPapers, la ciudadanía nos pide transparencia total. Y en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias. — SichelPresidente (@sebastiansichel) October 4, 2021

José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano comentó: “las revelaciones sobre los negocios de la familia del presidente Sebastián Piñera, la propiedad del proyecto Dominga y también las decisiones administrativas que influyeron en su aprobación y los requisitos, son graves y exigen una investigación urgente para poder determinar responsabilidades”.

Por su parte, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, declaró: “Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información y como siempre pone su interés personal por sobre el bien común”.

Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información y como siempre pone su interés personal por sobre el bien común. Cualquier parecido con sus candidatos no es casualidad. Los cambios que proponemos son justos y necesarios. Seguimos! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 3, 2021

Yasna Provoste comentó en radio ADN: “A mi me parece que la gravedad de lo publicado obliga al Presidente a dar una explicación de fondo al país. Un comunicado de prensa con antecedentes de un juicio que no conoció con estos antecedentes creo que no basta y creo que la pregunta es bien simple y es si le pagaron o no para que no se declarara zona protegida a esa zona geográfica en La Higuera”.

Agregando: “Simplemente no es creíble que el Presidente Piñera no sabía de un negocio millonario entre su familia y su mejor amigo. Esta no es la primera vez que un representante de la derecha sorprende haciendo negocios en paraísos fiscales”.

Eduardo Artés, con un video en sus redes sociales, exigió la renuncia de Sebastián Piñera “Compromete el territorio nacional para dar uso propio (…) Llamamos a hacer una campaña de fuera Piñera”:

Marco Enríquez-Ominami llamó a la oposición, específicamente a Gabriel Boric y Yasna Provoste, a unirse para pedir la renuncia de Sebastián Piñera: “No están las condiciones para que un presidente, ante tamaña denuncia, continúe en su cargo”