Bloomberg: Chile en la incertidumbre pero con un Banco Central que es respetado

“Hay mucha incertidumbre en Chile en estos momentos, pero una cosa es segura: el mercado sigue creyendo en el Banco Central”, destacó el medio estadounidense Bloomberg sobre la institución nacional.

El ente dirigido por Mario Marcel, recientemente electo como el “gobernador del año” por su liderazgo frente a la pandemia, fue valorado en torno a la decisión de alzar la tasa de interés para hacerle frente a la inflación.

“Aun así, la confianza en el BC no ha sido lo suficiente para contrarrestar la preocupación por las elecciones presidenciales de noviembre, donde es probable que se consolide un resurgimiento de la izquierda, y la perspectiva de más retiros de fondos de pensiones. El peso cayó el día después del aumento de la tasa, antes de tocar brevemente un mínimo de 17 meses el viernes. No obstante, los inversionistas no culpan al banco central”, comentó Bloomberg.