Boric tiene nuevo traspié con cifras económicas: Esta vez con altos ingresos de empresas

Este miércoles, durante una entrevista en Mentiras Verdaderas de La Red, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tuvo un nuevo traspié al hablar de cifras económicas.

Al referirse a una de sus propuestas, comentó que buscarán establecer herramientas que logren recaudar más recursos, las que estarán enfocadas en el 1% más rico del país.

“A los empresarios que no estén viendo, en particular a los grandes empresarios: no hay desarrollo ni crecimiento posible si es que no hay una sociedad cohesionada. Eso ya lo hemos visto en los últimos años. Lo peor que podemos hacer es seguir como estamos”, manifestó.