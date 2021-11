Con vida y sana: Encontraron a Cleo Smith, la niña que estuvo desaparecida 18 días

Sonriendo en una camilla de hospital. Esta es la primera imagen que se tiene de Cleo Smith, la niña de 4 años que estuvo desaparecida por 18 días en Australia.

La foto la difundió la policía local después de encontrar a la menor en una casa en Carnarvon, a 75 kilómetros desde donde desapareció Cleo el 16 de octubre pasado, cuando acampaba junto a su madre y la pareja de ella. Eso sí, la casa donde fue encontrada está a solo 3 kilómetros desde donde reside la niña y su familia.

Hasta el momento, un hombre de 36 años está siendo investigado por el caso y no tiene relación con la familia.

Su desaparición convocó una búsqueda masiva que se extendió a todo el país y gracias a eso, pudieron recabar las pistas hasta llegara donde se encontraba Cleo.

De acuerdo a lo informado por la policía, “un equipo de la policía logró abrirse camino y entrar en una casa cerrada… Encontraron a la pequeña Cleo en una de las habitaciones”. Agregando: “Uno de los agentes la tomó en brazos y le preguntó: ‘¿Cómo te llamas?’. Ella dijo: ‘Me llamo Cleo'”.

Cameron Blaine, el oficial de policía que encontró a la niña declaró que “fue absolutamente fantástico, verla ahí sentada de la forma en que estaba, fue simplemente increíble”. Agregando que sin duda fue el mejor momento de su carrera.

The moment Cleo was rescued 👏 pic.twitter.com/arusYi9kCa

The miracle we all hoped for. ❤️ pic.twitter.com/zOd5WDTA1A

— WA Police Force (@WA_Police) November 3, 2021