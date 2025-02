“No hay fiscalía más pirata que la chilena”: Los dichos del Fiscal General de Venezuela por el crimen de Ronald Ojeda

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dio declaraciones sobre el crimen del exteniente venezolano, Ronald Ojeda. En este sentido, William mencionó que el Caso de Ojeda es “una falsa bandera que el Estado chileno encubrió”.

En una entrevista con BBC Mundo, el fiscal venezolano también abordó la solicitud del gobierno de Donald Trump para que Venezuela reciba a sus connacionales deportados, incluidos miembros del Tren de Aragua.

Frente a esto, Saab aseguró que “el Tren de Aragua ha sido desmantelado en este país, a tal punto que 50 de sus miembros principales están presos y sobre ellos recaerá la máxima pena, mientras que otros tienen orden de aprehensión”.

“Pero hay un caso terrible y es el caso del Niño Guerrero -máximo dirigente de la organización criminal y actualmente desaparecido-. Fueron ubicados él y siete colaboradores en Colombia. Se le dio la información a las autoridades policiales y militares de Colombia. ¿Qué ocurrió? Los dejaron ir. Dejemos ya las mentiras. Ahí estaba el ‘Niño Guerrero'”, agregó.

Caso Ronald Ojeda

El fiscal venezolano señaló que “la muerte de Ojeda en Chile fue una operación de falsa bandera que el propio Estado chileno encubrió y yo lancé una línea de investigación a ver si había la participación de policías de terceros países y del propio Chile”.

Además, Tarek William, subrayó que su despacho intentó colaborar con la Fiscalía chilena, pero sus enviados no fueron recibidos.“Nosotros enviamos dos directores nuestros en base coordinación con la Fiscalía Nacional chilena. Yo me comuniqué con el fiscal general y ¿sabe qué ocurrió? No lo recibieron. ¿Por qué no nos permitieron revisar las pruebas de los expedientes? ¿Por qué? Porque no hay Fiscalía más pirata en el mundo que la chilena”.

Sin embargo, uno de los detenidos de la banda Los Piratas de Aragua, una de las células del Tren de Aragua, afirmó que la orden y el pago por el asesinato de Ojeda provienen de Diosdado Cabello, ministro del Interior del gobierno de Nicolás Maduro y considerado el “número dos” del chavismo. Esta información fue confirmada por el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, y por el fiscal a cargo de la investigación, Héctor Barros.

Finalmente, Saab reiteró su disposición de cooperar con la justicia estadounidense en materia de seguridad continental: “He ofrecido a la justicia estadounidense la cooperación en el marco de lo que establece el derecho internacional de manera bilateral para aclarar, resolver todo lo que tenga que ver con estos temas tan importantes para la seguridad del continente”.