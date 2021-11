A pocos días de la elección: Los rounds del último debate de candidatos presidenciales

En el último debate presidencial, seis de los siete candidatos a La Moneda enfrentaron sus posiciones en una serie de temas de connotación política, económica y social, y aunque hubo ataques de lado y lado, la mayoría de los dardos se los llevó el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Tanto fue así, que la prensa internacional afirmaron que Kast “está contra las cuerdas”, luego que el candidato se viera acorralado en varias oportunidades por los otros aspirantes a La Moneda respecto a conceptos económicos y sus planes para la matriz energética del país.

El candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, se refirió a una eventual segunda vuelta apuntó de manera directa en contra osé Antonio Kast, a quien tildó con un llamativo apodo: “Se va a elegir quién pasa a segunda vuelta para enfrentar a ‘doctor Miedo’, José Antonio Kast, quien ha manipulado esta elección bajándole el nivel y la intensidad con propuestas de miedo. Yo quiero orden y seguridad”.”.

#DebatePresidencial2021 ME-O a Kast : “Es una anormalidad que usted pase a segunda vuelta. Es normal que la derecha esté en segunda vuelta, lo que no estamos acostumbrado es a tanto extremismo de derecha en segunda vuelta el 2021” https://t.co/ZhqMwqAHLE pic.twitter.com/x1PbjkCw5Y

Dictadura de Pinochet

Uno de los temas más discutidos durante la jornada fue el reciente apoyo de José Antonio Kast a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, mientras trataba -en entrevista con la prensa extranjera- la situación actual del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

“Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que, frente a elecciones democráticas, se realizaron y no se encerró a los opositores políticos. Y eso marca una diferencia fundamental”, aseguró el candidato. Dichos que en esta jornada le valieron duras críticas de sus competidores, aunque el abanderado republicano intentó defenderse señalando que “la respuesta fue correcta, la interpretación fue errónea y mal intencionada”.

Otro de los momentos complejos de la jornada fue cuando Kast fue consultado por el cálculo del PIB tendencial del país, el cual dijo desconocer. Ante esto, el representante de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, lo recriminó por ofrecer en su programa un crecimiento de 5% sin siquiera conocer la proyección de los economistas.

Sebastián Sichel: “Sé que tú (Boric) has tenido problemas con las cifras, pero me impacta José Antonio, que tengas problemas con una cifra tan baja. No sabías cuál era el PIB tendencial”https://t.co/ZhqMwqAHLE pic.twitter.com/y8l4JvUzrf

— Radio Duna (@RadioDuna) November 16, 2021