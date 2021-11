Elección presidencial: El último debate de los candidatos a La Moneda

Con duras críticas cruzadas, los candidatos a La Moneda Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Eduardo Artés (Unión Patriótica) y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista) participaron del último debate presidencial.

El foro organizado por Anatel marca la antesala de las elecciones que se llevarán a cabo este domingo 21 de noviembre.

El debatEl debate moderado por Constanza Santa María (TVN), Juan Manuel Astorga (Mega), Macarena Pizarro (CHV) e Iván Valenzuela (T13) y tratos los siguientes temas: economía, política, sociedad y cambio climático.

El único candidato presidencial que no fue parte del debate presidencial de Anatel es el abanderado del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi, quien sigue en Estados Unidos y se le negó la posibilidad de participar de forma telemática, pues el compromiso inicial de los participantes al aceptar el encuentro era que sería de forma presencial.

#DebatePresidencial2021 Marco Enríquez-Ominami: “Siempre he votado como corresponde y siempre he luchado contra los conservadores. Nadie en esta sala va a poder ofrecer gobernabilidad si no es con acuerdos”.https://t.co/ZhqMwqAHLE pic.twitter.com/7x3QYDpVGq

— Radio Duna (@RadioDuna) November 15, 2021