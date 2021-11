“La cultura está siempre amenazada por aquellos que se comportan como si fueran dueños de ella”: Agustín Squella sobre rechazo de la Municipalidad de Viña del Mar a realizar Puerto Ideas 

“El municipio incurrió cuando menos en una descortesía y la alcaldesa en una omisión, consistente esta última en no recibir a los directivos de Puerto de Ideas. ¿Es que en Viña nos vamos a poner de espaldas a la cultura o sesgarla de acuerdo a las preferencias políticas o culturales de sus autoridades?”.

Esas fueron las palabras del Premio Nacional de Humanidades y convencional constituyente por el Distrito 7, Agustín Squella, ante la polémica surgida entre la Municipalidad de Viña del Mar y los realizadores del festival Puerto Ideas.

“Hay aquí ese tufillo inconfundible de la intolerancia que se está instalando en el país y que lleva a muchos a creer que los que no piensan o sienten como uno o son tontos o unos perversos movidos por oscuros intereses o sujeción a países extranjeros”, agregó.

“Si Viña perdió esta vez Puerto de Ideas, la que perdió fue la ciudad. Perdió un concierto y una espléndida conferencia del historiador Rafael Sagredo. ¿De espaldas a la historia también? Igual los viñamarinos pueden buscar en el sitio de Puerto de Ideas la conferencia dada en Valparaíso y que muestra las sorprendentes similitudes entre el proceso constituyente actual y el de 1828. Casi nada nuevo bajo el sol, aunque todos esperamos que la nueva Constitución tenga mejor suerte que la de1828. Para eso estamos trabajando y la población del país opinando”, sostuvo Squella.

La Municipalidad de Viña del Mar entregó un comunicado donde habló de la negativa para recibir al evento: “El Festival Puerto Ideas de la ciudad de Valparaíso, se comunicó en cuatro oportunidades con diferentes unidades del municipio para realizar una charla para 50 personas en inmueble municipal, siendo estos el Teatro Municipal y el Palacio Vergara. En las cuatro oportunidades se les explicó que los inmuebles no estaban recepcionados y que no era posible realizar esa actividad, dos edificios que no están aún recibiendo eventos”.

Además agregaron que “las fechas de esta charla, no congeniaban con las actividades programadas por el equipo interdisciplinario de eventos, organizados desde hace meses, con permisos aprobados y espacios solicitados por la comunidad viñamarina y organizaciones de carácter privado”.

La alcaldía dirigida por Macarena Ripamonti (RD) aseguró que desde el municipio están realizando un “riguroso trabajo para devolver las culturas a la comuna, para generar instancias positivas para el desarrollo progresivo de las personas que viven en Viña del Mar y los turistas que nos visitan, esa será siempre nuestra primera prioridad”, pero que este trabajo “debe ser en un marco serio, profesional y ajustado a derecho”.

Según informó la municipalidad, esos estándares no fueron alcanzados por la organización “para trabajar junto a esta administración”.