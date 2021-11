La polémica de Johannes Kaiser: El diputado electo de Kast acusado de poner en duda el voto femenino

En un live transmitido a través de redes sociales, el diputado electo por el distrito 10, militante del Partido Republicano que encabeza el candidato presidencial José Antonio Kast, Joahannes Kaiser, se preguntó si “fue una buena idea” haber instaurado el derecho a voto de las mujeres.

El parlamentario electo hizo un reflexión al analizar el comportamiento del electorado femenino en las últimas elecciones que, a su juicio, es contradictorio con algunos supuestos hechos que él plantea en la conversación.

Johannes Káiser, Diputado electo del partido Republicano pone en duda el derecho a voto de las Mujeres. pic.twitter.com/iQDur5vo0S — Prensa Popular (@PrensaPopularD) November 23, 2021

“Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismo partidos que están trayendo a esa gente”.

Luego de eso, Kaiser afirma que se pregunta “si el derecho a voto fue una buena idea”

A través de su cuenta de Twitter, el electo parlamentario aseveró que “no pongo ni puse en duda el derecho a voto de las mujeres. Hice un sarcasmo relacionado con que la gente vota contra sus propios intereses”.

Twitter da para mostrar hasta 2 minutos 20 de un video. Por que muestran solo este segmento? Para sacar de contexto. No pongo ni puse en duda el derecho a voto de las mujeres. Hice un sarcasmo relacionado con que la gente vota contra sus propios intereses. https://t.co/GUp8GZwTpy — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) November 23, 2021

¿Quién es Joahannes Kaiser?

Johannes Kaiser es hermano del abogado Axel Kaiser y administrador del canal de Youtube, El Nacional-Libertario, con poco más de 100 mil suscriptores.

¿Qué dijo Kast?

El candidato de Frente Social Cristiano se refirió a esta situación y aseveró que “yo no sé si es un video actual, no he visto el video. Como me lo plantean, yo no puedo compartir lo que se señala, pero también hay que ver en qué momento salió el video y el desarrollo del tema, pero yo no comparto esas afirmaciones”.