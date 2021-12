El fin de una era: La última Teletón de Don Francisco

Esta Teletón marcará el fin de una era ya que será la última que animará Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, campaña solidaria que ha comandado desde 1978.

La Fundación Teletón reveló algunos detalles de la transmisión de 27 horas con la que cerrarán la campaña solidaria de 2021 este 3 y 4 de diciembre que espera conseguir una donación de $34.703.593.204.

Al igual que la iniciativa en pro de la tercera edad realizada en septiembre de 2020, esta edición de la Teletón tendrá un formato híbrido que combinará lo presencial con lo virtual.

El evento contará con la presencia de tres artistaa: los venezolanos Ricardo Montaner y José Luis “Puma” Rodríguez, y el comediante Stefan Kramer.

Respecto de esta Teletón la animadora Cecilia Bolocco, uno de los rostros fuertes de la campaña en las últimas décadas, aseguró que este será “de esperanza”.

“Nuestros niños en Teletón no se podrían rehabilitar si no existiera en su corazón y en lo más profundo de su alma, esa esperanza. Al igual que sus familias. Para nuestro país lo único que puedo decir es que la esperanza también nos va a sacar adelante”, agregó la ex Miss Universo.