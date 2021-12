La llegada de Michelle Bachelet a Chile: Un silencioso respaldo a Gabriel Boric

En un hermético silencio la ex presidenta y Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, llegó a Chile el pasado domingo.

Según las informaciones que se manejan, la ex mandataria durante su estancia en Chile no tiene contemplado realizar actividades públicas. Todo lo contrario, buscaría mantener la privacidad junto a su familia, con la que pasará las fiestas de fin de año.

La llegada de Bachelet ha generado gran expectativa, sobre todo por su posible respaldo del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en la segunda vuelta de este domingo 19 de diciembre.

En conversación con Tolerancia Cero, la ex presidenta del Colegio Médico y jefa de campaña del candidato de Apruebo Dignidad aseveró que “quiero darle la bienvenida, porque es una figura que valoro mucho. Ha venido a Chile a votar y a respaldar a nuestro candidato”.

Por su parte, la diputada Maya Fernández (PS) indicó que “no existen dudas” que Bachelet votará por el candidato de Apruebo Dignidad en segunda vuelta.

Cabe recordar que en noviembre, su fundación en Chile, Horizonte Ciudadano, se manifestó “sin ambigüedades” a favor de la candidatura de Boric.

“La Fundación se inspira y funda su actuar en la acción democrática y progresista de su fundadora, Michelle Bachelet Jeria, cuya labor actual —como Alta Comisionada para los DD.HH. de la Organización de Naciones Unidas— refrenda su compromiso y el de la Fundación con estos valores universales (…) Nuestros estatutos, nuestras trayectorias y los valores que nos inspiran, nos impiden la neutralidad en la disyuntiva política actual”, señaló el comunicado.

Asimismo, aseveró que “nuestros valores son la democracia, la justicia social y la defensa irrestricta e inclaudicable de la dignidad de todas las personas“.

.@H_ciudadano se inspira en los principios y obra de nuestra fundadora @mbachelet. Es por eso que ponemos nuestro trabajo a disposición de la única alternativa que da garantías en los DD.HH de todxs, acción climática, equidad de género y proceso constituyente #BoricPresidente🌳 pic.twitter.com/U872HYd8EC — Horizonte Ciudadano 🌳 (@h_ciudadano) November 25, 2021

Debido a su cargo de Alta Comisionada para los DD.HH., la ex mandataria no puede expresar su voto respecto de esta elección.

En Hablemos en Off, Nicolás Vergara señaló que “el solo hecho que venga a Chile y vaya a votar, no me imagino a Michelle Bachelet votando blanco o nulo tras los dichos del presidente Ricardo Lagos”.

“Los presidentes pueden hablar por ellos mismos o pueden dejar que otros hablen por ellos (…) Si llega antes de la votación, nadie va a suponer que viene por Kast. No es necesario que hable”, afirmó Matías del Río.