Los cambios al Banco Central que propone comisión de la Convención Constitucional

El rol del Banco Central (BC) ha sido uno de los principales focos en la discusión constitucional incluso cuando antes de las elecciones de los convencionales, y ahora, a medio camino de la nueva Carta Magna vuelve a tomar protagonismo.

Este miércoles se empezó a discutir en la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional las principales propuestas sobre qué pasará con este ente.

De las conversaciones que se han llevado a cabo se sostiene que ninguno de miembros de la Comisión quiere mantener las características actuales del BC, con cambios que irían al menos enfocados en su integración.

Si bien todavía no hay consenso ni propuestas particulares -mas bien es solo un acercamiento a lo que será el debate-, se discute si se mantendrá o no su autonomía, si se debe consagrar un mecanismo de acusación a sus consejeros y si dejar o no su estatuto en la Carta Fundamental.

Algunas de las opiniones emitidas han sido de Andrés Cruz (Colectivo Socialista), quien defendió que el BC debería mantenerse en la Constitución como un órgano autónomo, además de mantener sus funciones, aunque se podría aumentar el número de consejeros, según recogió Emol.

Por su parte, Rodrigo Logan también afirmó que el BC debería estar en la Constitución porque “beneficia a Chile”, mientras que Ruggero Cozzi (RN) advirtió que “la economía será el talón de Aquiles del próximo gobierno y en este tema del Banco Central, pido que seamos responsables, no demos señales equivocas (…) Chile no puede cometer errores institucionales, que generen desconfianza en los mercados, que espanten la inversión, que estanquen nuestro crecimiento y que se termine afectando el bolsillo y el costo de la vida de la gente”.

Ruth Hurtado de Chile Libre, también compartió esa postura, donde manifestó que “es muy peligroso que la función del BC esté relacionada con los gobiernos de turno, es necesario mantener su institucionalidad como la conocemos hasta ahora, con algunos cambios tal vez, su integración, pero su función ha sido bastante buena, no hay críticas con respecto a la función”.