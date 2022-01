Tras ocho intentos fallidos: ¿Cuántas veces pueden votar los constituyentes para definir la mesa directiva de la convención?

Tras ocho intentos fallidos, a las 15:00 horas de este miércoles, la Convención Constituyente continuará la elección de su presidencia y vicepresidencia, tras la maratónica jornada iniciada este martes en la que ningún constituyente logró los 78 votos necesarios.

Respecto de esta maratónica votación, la actual presidenta de la mesa, Elisa Loncon, aseveró que “la democracia requiere tiempo, requiere dedicación y conversa”.

Para Loncon lo ocurrido ayer no significa que haya incapacidad de ponerse de acuerdo entre los convencionales, pidió a la ciudadanía que les dieran tiempo para llevar adelante este proceso y aseguró, que tras la baja de Dorador “volvimos a un punto cero”.

“Hay que hacer una lectura desde dónde nosotros nos instalamos y la lectura que yo tengo del proceso es que aquí se ha ido construyendo todo a partir del acuerdo. Cuando no hay acuerdo no hay avance. Y esa es la lección más grande que hemos tenido acá y eso significa que acá no vienen cargos preinstalados, que no viene nada previo, si no que a partir de lo que aquí se instala, se logra, eso es lo que permite avanzar”, comenzó diciendo la aún presidenta de la instancia.

La representante mapuche agregó que “la democracia requiere tiempo, requiere dedicación, requiere conversación. Y nosotros venimos de un tiempo casi inexistente, porque estuvimos la semana territorial en diciembre, luego vino la semana de Navidad y Año Nuevo (…) No ha habido tiempo entre nosotros para conversar entre los pares”.

¿Cómo fue la maratónica votación en la convención?

Primera votación para la presidencia:

Ramona Reyes: 34

Bárbara Rebolledo: 32

Eric Chinga: 29

Cristina Dorador: 22

Patricia Politzer: 13

Daniel Bravo: 11

Eduardo Castillo: 7

Loreto Vidal: 1

Paulina Velozo: 1

Bárbara Sepúlveda: 1

Gioconda Navarrete: 1

Votos nulos: 2

Segunda votación para la presidencia:

Ramona Reyes: 54

Eric Chinga: 34

Bárbara Rebolledo: 33

Cristina Dorador: 30

Eduardo Castillo: 1

Gioconda Navarrete: 1

Voto nulo: 1

Tercera votación para la presidencia:

Cristina Dorador: 46

Eric Chinga: 33

Bárbara Rebolledo: 31

Patricia Politzer: 29

Eduardo Castillo: 5

Patricio Fernández: 3

Angélica Tepper 1

Martín Arrau: 1

Voto nulo: 2

Cuarta votación para la presidencia:

Cristina Dorador: 60

Patricio Fernández: 22

Eric Chinga: 22

Patricia Politzer: 35

Ruth Hurtado: 1

Martín Arrau: 2

Adriana Cancino: 1

Felipe Mena: 4

Bárbara Rebolledo: 5

Patricia Labra: 1

Quinta votación para la presidencia:

Cristina Dorador: 64

Patricio Fernández: 60

Eric Chinga: 20

Martín Arrau: 4

Teresa Marinovic: 1

Ruth Hurtado: 1

Sexta votación para la presidencia:

Cristina Dorador: 72

Patricio Fernández: 46

Eric Chinga: 18

Gaspar Domínguez: 14

Teresa Marinovic: 2

Gaspar Montealegre: 2

Tras quedar a solo 6 votos de que Cristina Dorador resultara electa, los miembros de la CC dieron inicio a una séptima ronda de deliberaciones a eso de las 23:00 hrs.

Séptima votación para la presidencia:

Cristina Dorador: 64

Benito Baranda: 36

Rocío Canturias: 21

Eric Chinga: 18

Angélica Tepper: 14

Patricio Fernández: 1

Tras nuevamente no lograr un consenso se mayorías absolutas, el pleno de la Convención Constitucional procedió a realizar una octava ronda de votaciones, luego de rechazar la idea de posponer la deliberación a primera hora de este miércoles.

Octava votación para la presidencia:

Cristina Dorador: 51

Benito Baranda: 37

Geoconda Navarrete: 33

Eric Chinga: 17

Daniel Bravo: 12

Tras esta jornada maratónica, la candidata de los Movimientos Sociales Constituyentes, Cristina Dorador, bajó su candidatura a la presidencia de la Convención Constituyente. Mi nombre no genera consenso”, señaló la constituyente.

¿Hay un límite de votaciones?

Según reglamento de la Convención, este proceso no tiene contemplado un escenario de término distinto al de su objetivo principal, esto es, que uno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta.

La elección de la presidencia y vicepresidencia se encuentra regulada en el artículo 36 del reglamento de la instancia, el cual señala que “el Pleno de la Convención Constitucional elegirá por mayoría absoluta de las y los convencionales constituyentes en ejercicio y en votaciones públicas, nominativas y sucesivas una Presidencia y una Vicepresidencia”.

Debido a lo anterior, y tomando en cuenta cómo se ha desarrollado el actual proceso de elección, resultará necesaria la adopción de acuerdos con el fin de zanjar quiénes serán los sucesores de Elisa Loncon y Jaime Bassa

