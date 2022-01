Erupción del volcán en Tonga: ¿Porqué fue tan explosivo?¿Puede volver a pasar?

La noche del viernes entró en erupción el volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai. Se trata de un enorme cráter de 1800 m de altura y 20 km de ancho ubicado debajo de la superficie marina. Hasta ahora mantiene una columna de humo de más de 20km de altitud y las cenizas se esparcen alrededor de las 177 islas que conforman el Reino de Tonga.

A pesar del gran estallido liberado este fin de semana, el volcán registra gran actividad el último mes, con eventos en diciembre de 2021 y enero de 2022. A esto se suman erupciones menores en 2015 y 2009.

Tonga es un territorio compuesto por más de 170 islas, muchas de ellas inhabitadas y con una población total de 100 mil habitantes aproximadamente. Se ubica en la Polinesia Occidental, aproximadamente 1770 km al noreste de Auckland, la principal ciudad de Nueva Zelanda.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe

— Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022