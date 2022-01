Isla de Tonga completamente aislada

Desde este lunes, Tonga está aislada del resto del mundo, luego de la erupción de un volcán submarino, esto ha paralizado las comunicaciones del país oceánico. Según varios expertos, la conexión a internet podría estar interrumpida por varias semanas para los casi 100.000 habitantes de Tonga.

Los países vecinos y las agencias internacionales siguen evaluando la magnitud de los daños. Australia y Nueva Zelanda enviaron este lunes aviones de reconocimiento para conocer la magnitud de los daños en las islas de Tonga, además pusieron a disposición aviones de transporte militar C-130 para lanzar ayuda o si es posible aterrizar si las pistas están condiciones de ser utilizadas.

Erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Haa’pai, 15 de enero 2022.

La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, indicó en conferencia de prensa que se ha podido tener comunicación vía teléfono satelital con Tonga.

Ardern agregó que aún no han recibido información de heridos por la erupción y el tsunami, aunque todavía es pronto para tener una idea clara del impacto porque no se han restablecido todas las comunicaciones tras la erupción.

Se sabe que la explosión volcánica del fin de semana, dañó gravemente la capital del país Nuku’alofa, la cual quedó cubierta de cubierta de ceniza, además coróo un cable de comunicaciones submarino, cuya reposición podría llevar dos semanas. Con la desconexión del país, los tonganos que viven fuera de su tierra natal intentan desesperadamente hablar con sus seres queridos.

No puedo contactar con mi familia, no hay comunicación, nuestra casa está entre las cercanas a la zona que ya se inundó, así que no sabemos cuántos daños hay.