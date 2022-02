¿Qué significa ser reina consorte?: El deseo de la Reina Isabel para Camila Parker cuando Carlos asuma el reinado

La reina Isabel II, realizó un inesperado anuncio en medio de las celebraciones de su jubileo de 70 años en el trono: Quiere que Camila Parker, esposa del príncipe Carlos, “sea conocida como Reina consorte” cuando su primogénito se convierta en rey.

En el comunicado la reina comenta que “cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le darán a él y a su esposa Camilla el mismo apoyo que me han dado a mí; y es mi sincero deseo que, llegado ese momento, Camilla sea conocida como Reina Consorte, mientras continúa con su propio servicio leal”, señalo Isabel II.

✍️ On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn

El príncipe Carlos agradeció a su madre “somos profundamente conscientes del honor que representa el deseo de mi madre”, dijo en un comunicado. “Mientras hemos buscado juntos servir y apoyar a Su Majestad y a la gente de nuestras comunidades, mi querida esposa ha sido mi firme apoyo en todo momento”, agregó.

A message from The Prince of Wales on the 70th anniversary of Her Majesty The Queen’s Accession.

🔗 https://t.co/YguFitwY2T pic.twitter.com/u1wYi2u2mw

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 6, 2022