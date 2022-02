“No hemos abandonado el manejo de la pandemia”: Ministro Paris responde a los alcaldes por denuncias de quiebre de stock de PCR y de antígenos

Los jefes comunales de Pedro Aguirre Cerda, Luis Castillo; Lo Espejo, Javiera Reyes; y Recoleta, Daniel Jadue; señalaron que necesitan material para realizar la búsqueda activa de casos COVID-19, cuyos contagios han aumentado en las últimas dos semanas.

Incluso el ex candidato presidencial de Chile Digno dijo que la situación “está limitando no solo la capacidad de la búsqueda activa, sino que además de hacer la trazabilidad, porque efectivamente nos estamos enterando tarde y los casos están subiendo de manera alarmante”.

Ante estas denuncias, el ministro aseveró que “no hemos abandonado a nadie. No es lógico que un profesional de la salud abandone a los pacientes”.

Además, aprovechó el espacio para “agradecer a algunos alcaldes y a algunas alcaldesas que en forma muy proactiva han propuesto al Ministerio de Salud instalar laboratorios en sus comunas. Eso es algo que hay que destacar y no solamente recibir críticas”.

Paris también sostuvo que la situación denunciada por los jefes comunales “va a comenzar a disminuir y vamos a volver a otra realidad”.

“Ya vivimos el mismo drama con las vacunas, con las camas y ahora con los test. Son oleadas que nos han hecho trabajar al máximo y creo que es muy bueno repetir: no estamos dejando a nadie de lado. No hemos abandonado el manejo de la pandemia como se quiere hacer saber y se repite permanentemente por muchas personas, como si hubiese una estrategia aquí coordinada de usar esa palabra para dañar el exitoso trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud, y no el ministerio, sus funcionarios”, agregó.