La pandemia sigue siendo un gran problema a nivel mundial, a pesar de eso, diversos países han relajado sus medidas sanitarias tomando en cuenta que la variante Ómicron no es tan letal comparada con sus antecesoras.

El uso de mascarillas es una de estas medidas que ha entrado en cuestionamiento, y si bien en Chile no está contemplado dejarlas, en Estados Unidos muchas personas “están sopesando el hecho de que les encantaría volver a la normalidad y pueden estar dispuestas a aceptar un poco de riesgo para obtener un nivel de simplicidad que conocieron por última vez en 2019”, explicó el Dr. Robert Wachter, profesor y presidente del departamento de medicina de la Universidad de California. “Eso no es irracional”.

Eso sí, se deben tener en cuenta las recomendaciones de cada país y la experiencia comparada con otras pandemias, como lo que sucedió con la gripe española.

¿Deberíamos seguir usando mascarilla?

“Esto es lo más difícil de todo, porque no se trata solo de los riesgos y beneficios para uno”, agregó Wachter. “Son los riesgos y beneficios para las personas que te rodean”.

Una forma de poner el asunto en perspectiva es preguntarse a uno mismo ¿Quién es la persona más vulnerable a la enfermedad en tu círculo cercano?

La respuesta varía. Si tú o un cercano tienen un sistema inmunitario débil o comprometido producto de alguna enfermedad, es una buena idea mantener el uso de mascarilla y la distancia social, especialmente en lugares con poca ventilación.

Los tapabocas también son importantes si no te has vacunado contra el Covid-19 o si compartes con quienes no están vacunados, ya que son quienes corren mayor riesgo de hospitalización y muerte debido al virus.

Por otro lado, si eres una persona sana, que se ha vacunado con las dosis iniciales y refuerzos, los riesgos de ser afectado seriamente por el Covid son bajos (pero no inexistentes).

Uno de los puntos importantes es tener en cuenta el rango de infectados en la zona donde vives, algo que ha sido común con la ola de Ómicron, por lo que si hay varios casos alrededor, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) apuntan que se debe usar mascarilla

¿Se debe usar mascarilla al aire libre?

“Si no puedes sentir el viento en tus mejillas, probablemente no estés en un área con buena ventilación al aire libre”, sostuvo el Dr. Asaf Bitton, médico de atención primaria y director ejecutivo de Ariadne Labs, centro de innovación en salud pública en Brigham and Women’s Hospital y Harvard TH Chan, Escuela de Salud Pública. “Si estás hombro con hombro con la gente, ese podría ser un caso en que debas usar mascarillas al aire libre, al menos por ahora”.

Hay poca evidencia científica que demuestre que los cubrebocas ofrezcan mucha protección adicional en espacios al aire libre, como aceras o parques, sin embargo todo cambia en las multitudes, como conciertos o en lugares deportivos.

¿Qué pasa con los lugares cerrados como supermercados o gimnasios?

Las personas deben considerar el espacio, las multitudes y el flujo de aire. El Dr. Bromage realiza la analogía del cigarro: Si alguien estuviera fumando ¿el humo llenaría el espacio? Si la respuesta es sí, también lo haría el virus y serías lo suficientemente inteligente para ponerte mascarilla.

“Cuando entro a algún lugar siempre hago eso ¿Cuán alto es el cielos? ¿Hay buena ventilación?”, agregó el experto. “En los edificios con cielos altos hay mucha dilución”, agregó Linsey Marr, profesora de ingeniería en Virginia Tech que estudia la transmisión de virus en el aire. “Los riesgos son bastante bajos, a menos que uno esté en una fila llena de gente esperando para pagar”.

Los gimnasios pueden ser lugares que produzcan cierto temor, ya que una respiración más pesada puede liberar más partículas de virus, pero deberían tener buena ventilación (o habría mal olor debido al sudor).

¿Qué hay del transporte público?

“Son lugares donde yo probablemente usaría una mascarilla”, comentó la Dra. Marr, ya que hay un alto tránsito de personas en espacios más reducidos.

Por su parte, en aviones recomiendan usar cubreboca 100%, en gran medida porque no se sabe cuál es el estado de salud de las personas cercanas y porque quién quiere arruinar su viaje estando en cuarentena, aún si los riesgos de estar enfermo de forma grave son bajos.

Con información de El New York Times.