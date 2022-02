La selección de Rusia es expulsada de las competiciones de FIFA y UEFA

Durante esta tarde, la FIFA en conjunto con UEFA decidieron expulsar a la selección de Rusia y clubes locales de todas las competiciones hasta nueva orden, aquello significa que los rusos se quedan sin el Mundial de Qatar 2022, además el club Spartak de Moscú es sacado de la UEFA Europa League.

Esta decisión fue tomada por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA respectivamente, los máximos órganos de decisión de ambas instituciones en estos asuntos urgentes, ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia iniciada el pasado día 24 de febrero.

Originalmente la selección rusa tenía pendiente disputar los playoffs para optar a unos de los tres cupos pendientes para asistir al Mundial de Qatar 2022. Su primer partido estaba previsto para el 24 de marzo, contra Polonia como local.

Mientras que el Spartak de Moscú, estaba por disputar los octavos de final de la UEFA Europa League, su rival en la llave era el Red Bull Leipzig alemán, cuyos partidos tenían fecha para el 10 y 17 de marzo.

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.

— UEFA (@UEFA) February 28, 2022