SOAP y permiso de circulación: ¿Hasta cuándo y dónde se puede pagar?

Llega marzo y con ello también muchos nuevos gastos que se deben pagar, entre ellos los relacionados a quienes tienen vehículos motorizados, como lo son el Permiso de Circulación y el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

Estos documentos son requisitos para utilizar el vehículo y transitar formalmente por calles y autopistas de todo el país.

Según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), el SOAP cubre la muerte y lesiones que sean consecuencia directa de accidentes de tránsito. Esto sufrido por personas en los cuales intervenga un vehículo asegurado.

La cobertura incluye gastos por hospitalización o atención médica, quirúrgica, farmacéutica y dental, o de rehabilitación. También indemniza a afectados o beneficiarios en caso de invalidez o muerte.

¿Cómo pagarlo?

El valor del SOAP depende del tipo de vehículo (camioneta, auto, moto, etc). Este se puede pagar a través de un banco, aseguradora, página web comunal o en sitios donde se puede donar a instituciones, como Bomberos.

Hacerlo en este tipo de páginas web es muy sencillo, solo se debe ingresar la patente y completar algunos datos como RUT, y correo electrónico para recibir el comprobante. Para pagar el Permiso de Circulación, ya debes haber pagado el SOAP.

Para hacer el pago del Permiso de Circulación por internet hay algunos requisitos:

El Permiso de Circulación anterior (año 2021) se debe haber pagado en la Municipalidad.

Si la placa patente registra multas informadas por el Registro Civil al 30 de noviembre de 2021 , se podrán pagar solo en caso de que la Municipalidad permita dicho pago por internet.

al , se podrán pagar solo en caso de que la Municipalidad permita dicho pago por internet. El Seguro Obligatorio de Accidentes (SOAP) debe comprarse por internet antes de pagar el Permiso de Circulación.

La Revisión técnica y de gases debe estar vigente al día del pago del Permiso de Circulación.

del Permiso de Circulación. El Registro de Pasajeros Infractores (RPI) deberá consultarse por Internet antes de pagar el Permiso de Circulación.

Para pagar el Permiso de Circulación 2022, hay plazo hasta el 31 de marzo.

¿Qué pasa si el sistema no me deja?

Si al poner el RUT no permite realizar el pago, es porque el Permiso anterior no se pagó en la municipalidad correspondiente y por ende la entidad no lo tiene incluido en el listado.

Se recomienda llamar a la municipalidad o acercarse a las oficinas de pago de forma presencial.