Invasión en Ucrania: Estados Unidos prohíbe la importación de gas y petróleo ruso

Este martes, entre dudas y temores por un fuerte impacto en los precios de la energía, pero también entre persistentes presiones de los congresistas estadounidenses, tanto republicanos como demócrata, el presidente de EE.UU, Joe Biden tomó la decisión de vetar las importaciones de petróleo, gas y carbón rusos.

Estas medidas se suman a las sanciones impuestas por occidente a Rusia debido a la invasión que han realizado en Ucrania.

‘Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports’ — Pres. Biden announces a ban of Russian energy imports as the U.S. chooses to not be part of ‘subsidizing Putin’s war’ pic.twitter.com/ScZ9AFDa8z

— NowThis (@nowthisnews) March 8, 2022