“Es importante que los sueldos de los hombres bajen un poco para ayudar al resto”: Tiane Endler sobre las desigualdades en el fútbol

En una conversación telemática entre el tenista Fernando González y la arquera Christiane Endler, la deportista comentó los desafíos pendientes para las mujeres, especialmente en el fútbol.

El encuentro se realizó en el marco de la Semana de la Mujer, organizada por el Instituto del Deporte y Bienestar (donde González es subdirector) de la Universidad Andrés Bello, lo que fue parte del conversatorio llamado Desafíos de la Mujer en el Deporte de Alto Rendimiento.

Uno de los puntos que destacó la capitana de la Roja femenina fue la desigualdad en los sueldos, comparado con los compañeros varones.

“Las mujeres en el deporte no llegaremos a ganar lo mismo que ganan los hombres… No nos podemos comparar con lo que ganan los hombres. Nosotras tenemos que subir, pero es importante que los sueldos de los hombres deportistas bajen para ayudar al resto, porque es desorbitado lo que ganan” , afirmó.

“Vengo de un país donde el fútbol femenino no se ha desarrollado o ha sido mirado en menos… a nosotras las mujeres nos han tocado luchar por las condiciones en la Selección, en los clubes. Es un trabajo que hemos hecho durante años y que hoy ha ido cambiando”, expresó.

La deportista también comentó qué planes tiene para el futuro, “mi sueño es crear una fundación para que las niñas practiquen fútbol y que puedan entrenarse gratuitamente. De esta forma pueden ejercitar una o dos veces a la semana, haciendo el deporte que ellas quieran… Y si en el futuro tienen competencias, que lo practiquen profesionalmente”.

“Me gustaría ser entrenadora de formación en Sub 15 y Sub 17, me gustaría estar relacionada en el fútbol femenino y seguir desarrollando y aportando”, comentó en referencia a qué le gustaría hacer cuando llegue a retirarse.