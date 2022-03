Matrimonio igualitario en Chile: Se casaron las primeras parejas del mismo sexo

Javier Silva y Jaime Nazar son la primera pareja del mismo sexo que contrajo matrimonio en Chile tras la aprobación y entrada en vigencia de la ley.

El ingeniero y el odontólogo, respectivamente, catalogan este día como “histórico” porque además se les reconoce como familia.

Ambos son padres de dos hijos, un menor de un año y medio, y una bebé de cuatro meses, quienes ahora tienen los mismos beneficios que tiene una pareja heterosexual.

“Somos familia que existimos y nuestros hijos estaban en desventaja frente a los demás. Esto era necesario”, recalcó.

Jaime por su parte subrayó que “es increíble saber que nuestra familia, nuestros hijos, no tienen nada que temer, que son iguales ante la ley que los hijos de nuestros vecinos, que podemos optar a los mismos derechos”.

Consuelo y Pabla

La segunda pareja en contraer matrimonio fueron Consuelo Morales y Pabla Heuser, quienes recalcaron la importancia de este momento, especialmente para su hija.

“Llevamos juntas 17 años. 17 años soñando que este momento llegara algún día. La verdad es que lo veíamos como un sueño que probablemente no íbamos a vivir, y por eso el año 2017 firmamos el Acuerdo de Unión Civil”, señalaron, según reportó La Tercera.

“Pero luego vino Josefa, que tiene dos años actualmente, y ahí se revivió todos estos temores porque no tenía sus derechos establecidos como todos los niños de este país, y ya con esta aprobación de Matrimonio Igualitario llegan un sin fin de derechos de filiación (…) viene en el fondo a reconocer que todos los niños tienen los mismos derechos, y era algo que hasta ahora estaba siendo vulnerado lamentablemente, en un minuto que no ya no deberían exigir estas diferencias”, agregaron.