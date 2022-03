El repudio a la agresión al constitucional Marcos Barraza

Marco Barraza es convencional por el Partido Comunista en representación del Distrito 13 y este lunes fue agredido por una asistente al “pañuelazo por la vida”, en la antesala de la votación en el pleno de la normativa que permite el aborto libre.

“Hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio. Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos”, anunció el convencional en sus redes sociales.

“Me siguieron un rato y luego me atosigaron, me pusieron la bandera en la cabeza reiteradas veces, tratando de provocarme para que reaccionara violentamente. Me perturbó, no creo que nadie tenga que estar sometido a ese tipo de agresiones”, explicó Barraza.

En razón de lo sucedido, el ex ministro dijo que “estamos evaluando los alcances de una querella” y que es probable que se presente en sede judicial este martes.

No obstante, el constituyente no pediría resguardo policial tras el hecho.

Hoy fuí agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio.

Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos. pic.twitter.com/5Oin4XCg6q — Marcos Barraza (@MarcosBarrazaG) March 14, 2022

Ante la viralización del registro, la condena por la acción fue transversal y desde diversos sectores del órgano constituyente se pronunciaron frente al ataque.

“Condenamos con firmeza la agresión que sufrió esta mañana el convencional Marcos Barraza en las afueras de la sede de la Convención. Este espacio de diversidad, pluralidad y de trabajo democrático lo debemos cuidar entre todas y todos. La agresión y violencia no tiene cabida”, manifestó la presidenta de la Convención Constituyente, María Elisa Quinteros.

Constanza Schönhaut (CS) reaccionó ante esta situación, explicando que “me sorprendió la reacción del carabinero, que le dice a la señora que simplemente ‘no lo haga’. Creo que no es la primera vez que carabineros que están acá no hacen nada frente a agresiones”

La representante de la UDI, Marcela Cubillos, también expresó su condena en contra del acontecimiento. “Todos los que hemos sufrido en algún minuto agresiones por intolerancia somos especialmente sensibles a este tipo de acciones que nadie tiene que sufrir, que nadie tiene que vivir, y nadie tiene que sentirse ni siquiera incomodado o perturbado”, puntualizó.

A esas palabras se sumó la gremialista Constanza Hube, quien calificó como inaceptable la agresión a Marcos Barraza afuera del exCongreso. “No puede existir doble estándar en la condena a la violencia. Cuidar la democracia significa que prime la tolerancia y los medios pacíficos para resolver las diferencias”, criticó.

Posteriormente, se dio a conocer que la persona que protagonizó el hecho fue Helcia Briones, quien formó parte de la franja televisiva del Rechazo, en el espacio de la Unión Demócrata Independiente.