¿Por qué la FDA suspendió temporalmente la autorización de la vacuna Pfizer-Biontech en niños pequeños?

En febrero se informó de la baja efectividad de la vacunación contra el Covid-19 en niños pequeños entre 5 a 11 años y adolescentes entre 12 a 17 años. ,

Sin embargo, diferentes expertos en materia de salud hicieron énfasis en la importancia de la vacunación para prevenir cuadros graves de la enfermedad.

Tanta información diferente ha preocupado a los padres que enfrentan una confusión sobre si es conveniente vacunar a sus hijos.

A esto se suma que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés) descubrieron que un número récord de niños menores de 5 años habían sido hospitalizados durante la ola de ómicron, contrario a la creencia de que los niños no sufrían de complicaciones graves.

Esto sucede mientras el 90% de los estadounidenses puede dejar de usar mascarillas en espacios públicos interiores, incluso en salas de clases, donde fácilmente se pueden desarrollar contagios.

En este sentido, las cifras indican que más de la mitad de los adolescentes entre 12 a 17 años han completado sus esquemas de vacunación, pero solo un 12% ha recibido una dosis de refuerzo.

Esto difiere de los números a nivel general, donde el 95% de la población estadounidense tiene al menos dos dosis de la vacuna.

“Es posible que el país experimente un aumento de los contagios en el otoño o el invierno, y la mejor protección para los niños será haber recibido al menos dos dosis antes de esa fecha, dijo Luciana Borio, la ex jefa científica interina de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés), a The New York Times.