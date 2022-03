El posible racionamiento de agua en el sector oriente de la capital y las medidas que trabajan los alcaldes

Este lunes, el presidente Gabriel Boric advirtió sobre el posible racionamiento de agua en la cuenca del río Mapocho, durante el segundo semestre de este año, además instó a las alcaldías para que “puedan utilizar todas las medidas de ahorro posible”.

“Tenemos un problema en particular en el sector oriente, donde no podemos descartar, y lo digo de inmediato y esto es algo que ojalá no lleguemos a esto, eventuales racionamientos de agua dado el nivel de la crisis (…) No voy a dar una fecha ahora, depende de las condiciones climáticas que tengamos. Es algo que de hecho el presidente Piñera me advirtió, que es algo que va más allá de su voluntad y va a ser un tema sobre la mesa”, señaló el mandatario.

Medidas de los alcaldes

Las comunas que se verían más afectadas por el racionamiento de agua serían Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, debido a que estas dependen al 100% del río Mapocho, el cual está pasando un mal momento por la actual sequía. Los alcaldes de la zona ya estarían trabajando en medidas para reducir el consumo de agua potable en sus comunas.

Desde el municipio de Vitacura señalaron que se encuentran trabajando para evitar el posible racionamiento “hemos reemplazando grandes extensiones de pasto por especies de bajo consumo, con mayor biodiversidad, promoviendo el riego nocturno y creando conciencia ambiental con nuestros embajadores del agua, entre otras medidas”.

Mientras que en conversación con Emol, la alcaldesa de la comuna, Camila Merino (EVO) explicó que el consumo de su municipio “corresponde a menos del 10% del total, mientras que el de los vecinos representa un 72%, por lo que es clave trabajar unidos para hacer un cambio profundo, y también, al interior de los hogares“.

El alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI) se mostró crítico a los dichos del presidente Boric y señaló que “él es partidario de racionar solo en aquellas comunas del sector oriente donde se consume más este recurso, la verdad es que es una facultad que le corresponde a él, pero siendo un tema tan importante intentaría ser prudente y evitar cualquier anuncio que genere odiosidad y división. Es tiempo de trabajar para evitar el tan temido racionamiento de agua”.

En el caso de Las Condes, la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), señaló que ya se están “tomando acciones”. Una de ella es “una ordenanza que busca tomar más conciencia respecto del uso del agua entre los vecinos y el comercio, también desde el municipio estamos cambiando nuestros paisajismos por unos sustentables que requieran menor agua para su mantención y cuidado”.

Finalmente, los alcaldes de las tres comunas que dependen de la cuenca del río Mapocho, señalaron la importancia de crear conciencia en el ahorro del agua en la población, además de realizar cambios de hábitos y culturales que deben ser trabajados entre todos.