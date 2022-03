Presidente Boric sobre nueva constitución: “Cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”

El Presidente Gabriel Boric, en conversación con Archi, se refirió al trabajo que está realizando la Convención Constitucional, comentando que sería un gran problema para Chile el rechazo a la propuesta de nueva Constitución. En ese sentido argumentó que “cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”.

El gobernante además se refirió al período que la Convención Constitucional tiene para redactar la propuesta de Carta Magna. “Espero que el plebiscito de salida -del próximo 12 de junio- sea un punto de encuentro y no de división”, anunció. En esa línea también enfatizó que espera “que se cumplan los plazos”.

“Nosotros no tenemos que esperar una nueva Constitución para impulsar nuestro programa. De hecho, nuestro programa de reforma tributaria lo presentaremos antes”, explicó el presidente.

Indulto presidencial a presos del estallido

Al ser consultado sobre esta posibilidad de un indulto presidencial para los presos del estallido social iniciado en octubre de 2019, el Jefe de Estado respondió: “No lo descarto”.

El mandatario además explicó que “hay que distinguir las formas de movilización. Yo entiendo como movilización lo que pasó al frente de la Plaza de la Constitución, por ejemplo. Esa fue una gran movilización popular”.

La medida de indulto a los llamados presos del estallido es constate objeto de debate y enfrenta un duro rechazo por parte de la derecha en el Congreso. Es por esta razón que el proyecto de ley no ha avanzado en el Parlamento y una posible solución al conflicto sería un indulto presidencial.

Sumado a esto, el presidente se ha referido en varias oportunidades a evaluar caso a caso la situación de los presos del estallido ante un posible indulto, además de incluir diferentes medidas como reparación a las victimas de los desordenes del estallido.

“La violencia no es la vía y yo le digo a quienes permanentemente insisten en causar destrozos: solo se distancian de las causas que dicen defender. Nosotros vamos a aplicar el rigor de la ley contra quienes crean que destruyendo el inmobiliario público o privado puedan conseguir algo“, sentenció Boric.

En este sentido, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, manifestó ayer que una de las prioridades a discutir con el Senado es la ley de indulto. “Estamos evaluando eso en el marco de la conversación con el Senado (…); tenemos que ver con la mesa cómo puede seguir eso en la sala y se ha conversado también desde el Ministerio de Justicia con las familias para establecer una agenda”, dijo la autoridad.

Migración

En esta materia, se rechazó la idea de un “perdonazo” a migrantes ilegales.

Además, el mandatario aseguró que durante marzo la ministra del Interior va a ir al norte. “Vamos a estar donde las papas queman, es un conflicto latente en la zona fronteriza del norte”, anunció.

Como una posible salida al problema de la migración ilegal, se destacó el sistema de cuotas.

“No puede recaer el peso de una crisis migratoria solo en un grupo de países, en este caso Colombia, Perú y Chile, por eso yo he hablado con mandatarios de diferentes regiones de América Latina, para que demos una discusión para generar un sistema de cuotas y justamente descomprimir esta situación”, dijo Boric.

Crisis hídrica

En la conversación con Archi uno de los puntos destacados en materia de crisis medioambiental fue un posible racionamiento de agua.

“Tenemos un problema, en particular en el sector oriente, donde no podemos descartar, ojalá no lleguemos a esto, pero no podemos descartar eventuales racionamientos de agua dado el nivel de la crisis”, planteó el Jefe de Estado.

“El Presidente Piñera de hecho me advirtió, que es algo que más allá de su voluntad iba a ser un tema sobre la mesa, me decía que había abastecimiento asegurado hasta mediados del segundo semestre, pero después depende mucho de cómo se venga el invierno“, agregó.

Araucanía

“Le he instruido a la ministra de Interior que vaya durante la próxima semana para conversar con las diferentes actorías, con comunidades, con las víctimas de violencia, con las policías, y con el Ejército, para que tengamos un retiro ordenado de la militarización”, adelantó la mayor del país”.

De acuerdo a una posible solución al conflicto, se destacó la importancia de los acuerdos.