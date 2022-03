Parisi demanda a ex pareja para rebajar pensión de sus hijos: “No comprende mi real situación económica”

Franco Parisi, representante del PDG, vuelve a hacer noticia por la pensión de alimentos de sus hijos, luego de que el año pasado se informara que mantiene una abultada deuda que lo mantiene con arraigo nacional.

Esta vez, el ingeniero comercial interpuso un recurso para rebajar el monto de la manutención en el Tercer Juzgado de Familia de Santiago, según informa La Tercera.

Parisi pide fijar la pensión en 9 UTM ($499.833), tras no poder pagar los $ 2 millones acordados previamente.

“Si bien tengo claros los gastos y necesidades que debo solventar, debo señalar que mis actuales ingresos no me permiten cubrir las prestaciones a las que me obligué. Debo hacer presente, atendido que mi situación económica cambió ya desde el año 2016, le comuniqué esta situación a la madre de los niños y se acordó solo pagar las colegiaturas de los niños, monto que en la actualidad tampoco tengo los medios para cubrir” dice el recurso presentado por el líder del PDG.