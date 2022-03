¿Qué es el Wallmapu? 

Wallmapu es el nombre que le dan los mapuche al territorio ancestral. La Cordillera de Los Andes dividía este territorio en dos zonas: el GuluMapu, al oeste de la cordillera (lo que hoy es Chile) y el Puel Mapu, al este (lo que hoy es Argentina). Juntos conforman el Wallmapu.

En el artículo “El nuevo movimiento mapuche: hacia la (re)construcción del mundo y país mapuche”, Tico Tricot explicó:

Si bien su término no se usa formalmente en delimitaciones geográficas, debido a que ese territorio hoy es Chile y Argentina, tiene una importante connotación para algunos integrantes del pueblo mapuche.

Además de su significado geopolítico, la denominación resguarda un importante componente de arraigo, ya que se suele denominar como Wallmapu al espacio espiritual donde se desarrolla la identidad y la cultura del pueblo mapuche.

Es por esto que, aunque no exista formalmente, el concepto sigue siendo utilizado como concepto de reivindicación del pueblo originario del sur del país.

Tras la independencia de Chile en 1818, la zona sur se encontraba en una situación muy distinta que el centro.

Los bandoleros y montoneros, grupos de soldados prófugos, arrasaron con las haciendas, mostrando la debilidad de las autoridades de la zona. Además, los dirigentes de la ciudad de Concepción se rebelaron en contra de las autoridades centrales en 1851 y 1859.

Los distintos grupos mapuche se vieron forzados a tomar bandos frente a estos cambios para mantener sus intereses, tal como lo hicieron durante la Colonia. Debido a esto, respaldaron las revoluciones de 1851 y 1859.

Además, estaba la colonización de tierras agrícolas en la Araucanía, debido al auge cerealera.En esa época se vivió un gran número de estafas a tribus mapuche y diversos conflictos de convivencia.

El gobierno de Chile tomó la decisión de ocupar la Araucanía después de que el francés Orélie Antoine de Tounens se elegido regente por importantes loncos de la zona, se proclamó soberano del Reino de la Araucanía, cosa no reconocida por el Estado de Chile presidido en ese momento por José Joaquín Pérez, ordenándose su detención y expulsión del país.

De esta forma, las autoridades decidieron aplicar el plan propuesto por el general del Ejército Cornelio Saavedra Rodríguez en 1862. Dicho plan incluyó no solo acciones militares, sino que también la penetración a los territorios mediante el traspaso de la cultura chilena al otro lado de la frontera. Tras varias campañas, el Ejército logró su cometido ocupando y reconstruyendo Villarrica en 1883.

La situación que vivió la ministra del Interior, Izkia Siches, en la cercanías de Temucuicui dejó a la vista una vez más la problemática que se vive en La Araucanía.

Previo a esta viaje, la secretaria de Estado había sido criticada por el el diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Becker, al referirse a esa zona como Wallmapu.

“Decirle a la ministra que la región de La Araucanía no se llama Wallmapu, se llama región de La Araucanía y así estamos orgullosos de denominarla y no queremos que cambien el nombre sin que nosotros por lo menos tengamos la oportunidad de participar”, sostuvo el parlamentario.

Esto generó la molestia de la ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, quien respondió a las críticas de Becker desde su cuenta de Twitter.

Además, miembros del pueblo Mapuche se refirieron a la fallida visita de la secretaria de Estado a la zona.

La convencional Rosa Catrileo en su cuenta de Twitter desató la polémica al interior de la Convención Constitucional (CC) tras responder a un mensaje que deslizaba la existencia de una “negociación” para el ingreso de las autoridades a Temucuicui, todo a raíz de la visita de la ministra Siches a La Araucanía.

“Temukuykuy está en el país Mapuche. Partir por ahí, conocer como se hace política en otros parajes es lo primero. La visa no es mala idea” , publicó la convencional.

Marta, Temukuykuy está en el país Mapuche. Partir por ahí, conocer como se hace política en otros parajes es lo primero. La visa no es mala idea.

Tras recibir una serie de críticas por parte de sus homólogos de Chile Vamos, la constituyente electa por los Pueblos Originarios utilizó su intervención ante el pleno para referirse a la controversia.

“Espero que su actuar y decisiones no las guíen las redes sociales, ni Twitter, ni las ironías ahí planteadas, sino el conocimiento y los argumentos que vienen de las múltiples lecturas que son lo que importa”, agregó.

Asimismo, señaló que “la plurinacionalidad es algo que ya existe” y no pretende “dividir a Chile por la mitad, sino que pretende reconocer que en este territorio hay una gran mancomunidad”.

“No estamos planteando la conformación de un Estado Mapuche, tampoco esta es la Constitución mapuche, es la Constitución de todos los que habitamos este territorio”, concluyó.

Por su parte, la autoridad ancestral de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul Huaiquil, aseveró a Interferencia que “nosotros tenemos nuestra propia vigilancia, si quieren entrar así están muy equivocados. Soy yo el que representa a la comunidad”.

Según Queipul, no tomaron contacto con él, saltándose el protocolo mapuche, pues él es la autoridad ancestral del lof de Temucuicui y del grupo Resistencia Mapuche Malleco (RMM), el cual busca el control territorial y la recuperación activa del territorio.

“Estamos en nuestro territorio, si quieren dialogar yo estoy dispuesto, que venga Boric, pero para establecer un diálogo serio. Pero que hablen con las autoridades ancestrales que corresponde, que hable conmigo. Yo le doy la seguridad, no la que le dio Marcelo Catrillanca. Los puedo recibir a Boric y a la ministra Siches pero para hablar de derechos, hablemos de territorio, pero que no nos vengan a decir que somos ladrones de madera, narcotraficantes, lo que queremos nosotros es restituir nuestro territorio, si hablamos de eso, no tengo ningún problema”, aseveró.