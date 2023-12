“No puede haber diálogo con militarización”: La respuesta de la CAM a la propuesta del INDH

“La CAM estará siempre disponible, pero NO tranzaremos en la autonomía para nuestro pueblo y en la devolución del territorio ancestral” .Esas fueron parte de las declaraciones que entregó la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a través del Instagram Werken Noticias, respeto de la propuesta de una mesa de diálogo para enfrentar el conflicto en la Macrozona Sur.

Esto principalmente en respuesta a los dichos de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que sostuvo que “hasta el momento no tenemos ninguna señal de disposición de diálogo (…) si es que hay actores que tienen realmente disposición a dialogar y eso significa no dialogar con la pistola sobre la mesa, porque así no se dialoga, es que vamos a conversar”.

Ante esto, el grupo radical señaló que “no puede haber diálogo con militarización del Wallmapu en defensa de las forestales, con represión a los lof que luchan por la tierra, y menos, cuando hay presos políticos mapuche en huelga de hambre con condenas injustas”.

“La CAM estará siempre disponible, pero NO tranzaremos en la autonomía para nuestro pueblo y en la devolución del territorio ancestral”, agregaron, destacando que “¡La resistencia no es terrorismo!”.

La Macrozona Sur lleva un año y siete meses bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, luego que la medida fuese decretada por el Presidente Gabriel Boric el 16 de mayo de 2022.

Frente a la declaración de la CAM, el ministro (S) del Interior, Manuel Monsalve, aseveró que “diálogo político hay”.

“En materia de organizaciones que se dedican a cometer delitos, se aplica el Estado de Derecho. El gobierno, además, no podría llegar a un acuerdo de esa naturaleza, porque unilateralmente el gobierno no puede intervenir respecto a investigaciones de carácter criminal que llevan otras instituciones del Estado, como por ejemplo el Ministerio Público”, argumentó.

De esta forma, Monsalve recalcó que se va a “seguir con la estrategia de fortalecer las instituciones para desarticular organizaciones criminales que llevan adelante delitos violentos en la Macrozona Sur que atentan contra la seguridad de las personas y contra la seguridad del país”.