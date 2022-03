La NASA prepara su regreso a la luna: Ya está casi todo listo

La NASA lleva tiempo preparando su regreso a la luna con el desarrollo del Programa Artemis. El objetivo de esta ambiciosa iniciativa es volver a llevar al hombre al satélite natural e incluso establecer allí una presencia a largo plazo.

Es por aquello que el cohete Space Launch System (SLS) salió durante el viernes desde el edificio de montaje del Centro Espacial Kennedy en Florida hacia el edificio del complejo de lanzamiento 39B, situado a poco más de seis kilómetros de distancia.

La operación fue especialmente complicada debido al porte de la nave “Orion”, en la cual permanecerá la tripulación en las misiones planteadas, al sitio de despegue. Ambos aparatos espaciales miden juntos 101,2 metros de altura, más alto que la Estatua de la Libertad, lo que hace compleja la operación.

Your ride has arrived.

Today, @NASAGroundSys teams will begin to roll the @NASAArtemis I rocket four miles to the launch pad for its final prelaunch test.

Coverage begins at 5pm ET (21:00 UTC): https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/3D9Jvxfyu1

— NASA (@NASA) March 17, 2022